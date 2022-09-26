Компания Ideanomics сформировала проектно-конструкторское подразделение

Компания Ideanomics сформировала проектно-конструкторский отдел для разработки решений в сфере электромобилей и зарядки нового поколения

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Ideanomics ( Nasdaq: IDEX), специализирующаяся на ускорении коммерческого внедрения электромобилей, укрепляет свои позиции в качестве одного из ведущих производителей коммерческих электромобилей и OEM-поставщика в сегменте зарядки за счет развертывания собственных проектно-конструкторских мощностей. Подразделение Ideanomics Design будет определять будущее рынка коммерческих электромобилей в масштабах всей отрасли и укреплять баланс Ideanomics за счет внедрения более экономичного, эффективного и стандартизированного процесса проектирования в масштабах всей организации.

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«Ideanomics Design — это наша душа. Теперь у нас есть команда замечательных специалистов с богатым опытом в области автомобилестроения и промышленного проектирования, которые впервые воплотили в жизнь концепцию полностью электрического будущего Ideanomics, — заявил глава компании Ideanomics Альф Пур (Alf Poor). — Наша проектно-конструкторская философия заключается в настраиваемых, модульных и многофункциональных решениях. Например, давайте преобразим автобусные остановки в станции, на которых люди смогут парковать и заряжать свои мотоциклы Energica, а затем пересаживаться на электрический автобус, работающий на платформе BEV типа «скейтборд» с беспроводной зарядкой WAVE. В этой центральной станции также может быть использована наша передовая технология контейнерной зарядки для получения и хранения энергии и обеспечения электропитания города».

Компания Ideanomics недавно обозначила свои три вертикали — мобильность, энергетика и капитал — каждая из которых отвечает за управление операционной деятельностью транспортных и зарядных брендов компании. Ideanomics Design — катализатор перемен и интегратор, охватывающий все вертикали и бренды в целях стимулирования творческого мышления, а также упрощения и стандартизации процесса проектирования продукции.

Например, Ideanomics Design разрабатывает в сотрудничестве с Energica и Solectrac физический брендинг и стиль для новой линейки тракторов Solectrac. Технологии лучшего в мире электрического мотоцикла по сути объединяются с созданной Ideanomics Design конструкцией для дальнейшего совершенствования нового поколения электрических тракторов Solectrac. Компания Ideanomics ожидает, что в 2023 году на рынке будут представлены три новых трактора, и все они будут созданы в соответствии с новой проектно-конструкторской философией компании.

«На каждом этапе процесса проектирования мы ставим во главу угла потребности клиентов, — заявил главный конструктор компании Ideanomics Карлос Арройо (Carlos Arroyo). — Моя команда стремится обеспечить учет потребностей и пожеланий каждого клиента в процессе проектирования и объединить бренды, технологии и инженерный опыт компании Ideanomics для создания высококлассной продукции, обеспечивающей максимально возможное качество обслуживания клиентов и вдохновляющей цифровое поколение».

Ideanomics Design также внедряет инновационный модульный подход к проектированию для повышения эффективности и гибкости в различных категориях продукции. Это радикально изменит качество обслуживания клиентов и позволит Ideanomics обеспечивать недорогое автоматизированное производство, благодаря чему клиенты смогут отслеживать и адаптировать свою продукцию в процессе ее создания. Подразделение Ideanomics Design, ориентированное главным образом на внутреннюю работу, также будет получать доход за счет предоставления консультационных услуг третьим сторонам.

Компания Ideanomics решает непростую проблему электрификации парка за счет объединения высокоэффективных электромобилей, зарядной инфраструктуры и финансовых решений под одной крышей. В рамках своих трех своих вертикалей — мобильности, энергетики и капитала — компания предоставляет клиентам комплексные решения по коммерческой электрификации независимо от того, на каком этапе они находятся на пути к электрификации.

О компании Ideanomics

Ideanomics — международная группа, имеющая простую миссию: ускорение коммерческого внедрения электромобилей. Объединив под одной крышей транспортные средства, зарядные и финансовые решения, мы являемся универсальным партнером, необходимым для упрощения процесса перехода на парк электромобилей и его эксплуатации. Для получения информации о компании Ideanomics следите за новостями в социальных сетях @idealomicshq или посетите веб-сайт https://ideanomics.com .

Положение о «безопасной гавани»

Любые заявления, включенные в настоящий пресс-релиз и не содержащие описания исторических фактов, могут представлять собой прогностические заявления по смыслу статьи 27A Закона о ценных бумагах 1933 года, с внесенными в него поправками, и статьи 21E Закона о торговле ценными бумагами 1934 года, с внесенными в него поправками, включая заявления об ожидаемых сроках подачи отчета по форме 10-K, способности компании восстановить соответствие требованиям Nasdaq для сохранения листинга и смежных вопросов. Прогностические заявления часто можно определить по использованию таких прогностических терминов, как «считает», «ожидает», или аналогичных выражений, связанных с известными и неизвестными рисками и факторами неопределенности. Любые заявления о перспективах, содержащиеся в настоящем документе, основаны на текущих ожиданиях, но подвержены рискам и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от указанных, включая, помимо прочего, риски и неопределенность, связанные с неспособностью компании подать отчет по форме 10-K в соответствии с ожидаемыми сроками и другими факторами риска, время от времени обсуждаемыми в документах, подаваемых Компанией на рассмотрение в SEC. Эти и другие факторы более подробно описываются и рассматриваются в документах Компании, представленных на рассмотрение в SEC, включая, помимо прочего, последние отчеты Компании по форме 10-K и форме 10-Q. Компания прямо отрицает наличие каких-либо намерений или обязательств по обновлению этих прогностических заявлений, за исключением тех, что требуются по законодательству.

Контактная информация:

Ideanomics, Inc.

Тони Склар (Tony Sklar), старший вице-президент по отношениям с инвесторами

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018

[email protected]

Теодор Рольфвонденбаумен (Theodore Rolfvondenbaumen), директор по коммуникациям

[email protected]

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