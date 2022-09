Ideanomics uruchamia nowe studio projektowania produktów, w którym będzie tworzyć wysoce wydajne rozwiązania na rzecz elektromobilności i do ładowania pojazdów elektrycznych

NOWY JORK, 26 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Ideanomics ( Nasdaq: IDEX), spółka o ogólnoświatowym zasięgu zajmująca się przyspieszaniem wdrażania pojazdów elektrycznych (ang. EV) do użytku komercyjnego, umacnia swoją pozycję czołowego producenta akcesoriów i ładowarek do pojazdów tego typu, mobilizując wewnętrzne zdolności projektowe. Dział projektowy Ideanomics będzie wyznaczał przyszłość branży akcesoriów do pojazdów elektrycznych oraz podniesie wartość Ideanomics dzięki wdrożeniu bardziej oszczędnego, wydajnego i znormalizowanego procesu projektowania.

„Dział projektowania to serce spółki Ideanomics. Od teraz dysponujemy zespołem wyjątkowych osób o ogromnym doświadczeniu w branży motoryzacyjnej i projektowaniu przemysłowym, które po raz pierwszy w naszej historii, będą wprowadzać w życie wizję Ideanomics dotyczącą przyszłości elektromobilności – powiedział Alf Poor, dyrektor generalny. - Nasza filozofia projektowania to tworzenie rozwiązań przystosowalnych, modułowych i wielozadaniowych. Przekształćmy, na przykład przystanki autobusowe w huby, w których można zaparkować i naładować rowery Energica, a następnie wsiąść do elektrycznego autobusu zbudowanego w oparciu o technologię VIA BEV, napędzanego bezprzewodową technologią ładowania WAVE . Dzięki naszej zawansowanej technologii ten hub może również wytwarzać i składować energię na potrzeby zasilania infrastruktury miejskiej".

Ideanomics niedawno wzbogaciło dział zajmujący się produkcją pojazdów elektrycznych i ładowarek do nich o trzy piony, a mianowicie pion mobilności, energii i kapitału. Dział projektowania Ideanomics Design to katalizator i integrator zmian współpracujący z pozostałymi działami na rzecz pobudzenia kreatywnego myślenia, a także uproszczenia i ustandaryzowania procesu projektowania produktów.

Dział projektowania Ideanomics, we współpracy z Energica i Solectra, zajmuje się między innymi projektowaniem marki i linii nowej gamy ciągników Solectrac. Współpraca ta polega przede wszystkim na połączeniu technologii wykorzystywanej przez najlepszego na świecie producenta skuterów elektrycznych z koncepcją linii opracowana przez dział projektowania Ideanomics, dzięki której powstanie udoskonalona nowa generacja ciągników elektrycznych Solectrac. Ideanomics przewiduje, że w 2023 r., na rynek trafią trzy nowe modele ciągników – wszystkie stworzone w oparciu o nową filozofię projektowania spółki Ideanomics.

„Potrzeby klientów są wyznacznikiem każdego etapu projektowania - mówi Carlos Arroyo, główny projektant spółki Ideanomics. - Mój zespół zajmuje się przekładaniem potrzeb klientów na proces projektowania oraz łączeniem doświadczenia spółki Ideanomics w zakresie tworzenia marek, technologii i inżynierii w jeden, elegancki produkt oferujący klientom możliwie najlepsze doświadczenia i inspirujący nową ofertę cyfrowej generacji".

Dział projektowania spółki Ideanomics wprowadza również nowatorskie modułowe podejście do projektowania, które ma służyć zwiększeniu efektywności i elastyczności produktów z różnych kategorii. Podejście to zrewolucjonizuje doświadczenia klientów, umożliwi spółce Ideanomics stosowanie tanich, zautomatyzowanych procesów produkcji, dzięki którym klienci będą mogli śledzić proces tworzenia produktów i dostosowywać je do swoich potrzeb już na etapie ich powstawania. Mimo że dział projektowania spółki Ideanomics ma służyć przede wszystkim działalności własnej spółki, będzie on również generował dodatkowe zyski z działalności pobocznej, jaką będzie oferowanie usług konsultingowych podmiotom trzecim.

Ideanomics oferuje rozwiązanie złożonego problemu elektryfikacji floty pojazdów obejmujące zapewnienie wysoko wydajnych pojazdach elektrycznych, infrastruktury ich ładowania oraz infrastruktury finansowania, a wszystko to dostępne w jednym miejscu. Dzięki utworzeniu pionów mobilności, energii i kapitału spółka zapewnia klientom komercyjne rozwiązania elektryfikacyjne „pod klucz", bez względu na to, na jakim etapie podróży ku elektryfikacji znajdują się klienci.

Ideanomics to ogólnoświatowy koncern, któremu przyświeca niezwykle prosta wizja: przyspieszenie wdrożenia pojazdów elektrycznych do użytku komercyjnego. Oferując pojazdy, rozwiązania do ich ładowania oraz mechanizmy finansowania, stajemy się wszechstronnym partnerem, niezbędnym do ułatwienia przejścia na i prowadzenia każdej floty pojazdów elektrycznych. Aktualne informacje o spółce Ideanomics można uzyskać, śledząc nas w mediach społecznościowych @ideanomicshq lub odwiedzając naszą stronę internetową https://ideanomics.com.

