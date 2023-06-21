Выставка ITE Hong Kong 2023 привлекает рекордное количество посетителей

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TKS Exhibition Services Ltd

21 Jun, 2023, 04:49 ET

ГОНКОНГ, 21 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- В Гонконгском центре конференций и выставок (HKCEC) с 15 по 18 июня успешно прошла Международная выставка туризма и путешествий ITE Hong KONG 2023. Это третья по счету оффлайн выставка после пандемии.

59 стран и регионов-участников из Азии и из-за ее пределов! 499 экспонентов, 90% которых зарубежные! И масштаб выставки (14 000 кв. м), и общее количество посетителей (62 000) удвоились, по сравнению с прошлым годом, и вернулись примерно к 80% показателю до начала пандемии, подтверждая высокий спрос. Но будет ли он устойчивым? 

Опрос, который проходил в апреле, и в котором приняли участие более 2 100 человек, среди которых, в основном, посетители ITE, получил положительный ответ! Исследование, проведенное совместно организатором ITE и Travel Industry Council of Hong Kong (Совет индустрии туризма Гонконга), показало, что в следующем году респонденты: собираются осуществить 3 или более отпускных поездок (40%); не планируют путешествовать (6%); а более двух третей потратят больше средств на путешествия. Больше ценят привлекательность направления (86%), чем цены (77%)!

На самом деле, количество выездных поездок из Гонконга значительно увеличилось в этом году: жители совершили около 2,55 миллионов поездок с 1 по 9 апреля, что в 1,5 раза больше, чем в январе этого года, и в 15 раз больше, чем в сентябре прошлого года.

Гонконг, который часто занимает 11-е или 12-е место в мире и 3-е или 4-е место в Азии по объему расходов на международные поездки, израсходовал 26,9 млрд долларов США на выездные поездки в допандемийном 2019 году. Он является центром Региона Большого Залива (Залив), в который также входят Шэньчжэнь и Гуанчжоу. В 2018 году Залив занял 12-е место в мире по ВВП.

Посетители региона возвращаются! В выставке ITE2023 приняли участие 5 932 покупателя и торговых посетителя, что в двое больше, чем в прошлом году. Из них 75% из Гонконга, 16,4% из Китая (континентального) и 8,6% зарубежных гостей. По секторам: 40% от турагентов и 26% от MICE и корпораций. Кроме того, туристические ассоциации в нескольких городах Залива направили свои делегации. Общее количество посетителей составило 55 925, что на 80% больше, чем в прошлом году, с большинством премиум-класса FIT.

Организованная компанией TKS EXHIBITION SERVICES LTD., выставка ITE состоялась благодаря активной поддержке Министерства культуры и туризма Китая и Hong Kong Tourism Board (Совет по туризму Гонконга) и др. Проводимая ежегодно, ITE – единственная туристическая ярмарка в Гонконге.

Выставка ITE Hong Kong 2024 пройдет с 13 по 16 июня 2024 г. в павильоне 1 HKCEC и будет включать два торговых дня и два открытых дня. Для участия в выставке, рекламы и посещения: Тел.: +852 3155-0600 | Эл. почта: [email protected] / Веб-сайт: www.itehk.com

SOURCE TKS Exhibition Services Ltd

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