Компания JA Solar вновь удостоена награды EUPD - Top PV Brand в Латинской Америке и Африке

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JA Solar Technology Co., Ltd.

Apr 24, 2023, 16:00 ET

ПЕКИН, 24 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания JA Solar, являющаяся одним из ведущих мировых производителей фотоэлектрической продукции, была удостоена награды Top PV Brand в регионе Латинской Америки (и таких ее крупнейших экономик как Бразилия, Мексика и Чили), а также в Африке (включая ее крупнейшую экономику Нигерия), от авторитетного глобального научно-исследовательского института EUPD Research, который подчеркнул выдающиеся рыночные показатели JA Solar в этих странах и регионах.

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JA Solar once again honored by EUPD as the Top PV Brand award in LATAM and Africa area
JA Solar once again honored by EUPD as the Top PV Brand award in LATAM and Africa area

EUPD Research – всемирно известный независимый научно-исследовательский институт, обладающий обширным опытом и проводящий углубленные исследования местных установщиков фотоэлектрических элементов и конечных пользователей. В ходе исследований институт отбирает компании, выдающиеся в различных аспектах, включая осведомленность и удовлетворенность клиентов, выбор клиентов и ассортимент, и вручает им премию Top PV Brand. Эта премия является престижной и широко признанной в мировой фотоэлектрической отрасли и служит хорошим ориентиром для клиентов при выборе высококачественной фотоэлектрической продукции.

В последние годы компания JA Solar получила премию Top PV Brand от EUPD в Европе, регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНА), Германии, Франции, Польше, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Австралии, Вьетнаме и других странах и регионах, что свидетельствует о признании качества продукции и услуг JA Solar's в различных странах и регионах мира, а также выдающегося вклада JA Solar в развитие рынков фотоэлектрических элементов в этих странах и регионах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2060811/image1.jpg

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.

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