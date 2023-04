JA Solar é mais uma vez homenageadaEUPD com o prêmio Top PV Brand nas regiões da LATAM e da África

PEQUIM, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ — Recentemente, a JA Solar, fabricante líder mundial de produtos fotovoltaicos (PV), foi premiada como "Marca PV Top" na região LATAM (e suas principais economias Brasil, México e Chile) e na África (incluindo sua principal economia, a Nigéria), pelo EUPD Research, um instituto de pesquisa global autoritário, destacando o desempenho de mercado excepcional da JA Solar nesses países e regiões.

A JA Solar foi novamente honrada pela EUPD com o prêmio Top PV Brand na LATAM e África. (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

O EUPD Research, um renomado instituto global de pesquisa independente com ampla experiência, realiza pesquisas aprofundadas sobre instaladores fotovoltaicos locais e usuários finais para selecionar empresas que se destacam em vários aspectos, como conscientização, satisfação do cliente, escolha do cliente e faixa de distribuição, concedem-lhes o prêmio "Top PV Brand". O prêmio é prestigioso, reconhecido na indústria global de energia solar fotovoltaica e uma boa referência para os clientes na escolha de produtos de alta qualidade.

Nos últimos anos, a JA Solar recebeu o prêmio "Top PV Brand" pelo EUPD na Europa, região MENA, Alemanha, França Polônia, Itália, Países Baixos, Suíça, Austrália, Vietnã e outros países e regiões. Este é um reconhecimento da qualidade dos produtos e serviços da JA Solar em todo o mundo, bem como a contribuição notável da JA Solar para o desenvolvimento dos mercados de PV nesses países e regiões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2060974/image1.jpg

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.