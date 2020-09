« Jim Murray's Whisky Bible 2021 » - Le whisky Matsui remporte le prix du « meilleur whisky japonais d'un seul et unique fût de l'année 2021 »

Ce concours international de whisky est organisé par l'un des journalistes spécialisés dans le whisky les plus renommés, Jim Murray, que l'on décrit comme étant « l'homme qui a visité plus de distilleries au monde que quiconque ». Seuls les meilleurs whiskies de chaque catégorie se voient décerner un prix. L'année 2021 marque la 18 e publication du livre et, cette année, plus de 30 pays et plus de 4 500 marques ont soumis leurs whiskies pour qu'ils soient évalués par Jim Murray. Le livre s'intitule « Whisky Bible » et est décrit comme suit :

« Il s'agit du guide le plus complet, le plus influent à l'échelle internationale et le mieux documenté sur tous les whiskies du monde. En ce qui concerne le whisky, c'est l'Évangile. »

(À propos de l'auteur https://www.whiskybible.com/about/)

Avec ses expressions superbement uniques dans ses notes de dégustation, la publication de la Whisky Bible est devenue un événement auquel l'industrie internationale des spiritueux porte une attention particulière.

Extraits des notes de dégustation

━« Un nez faisant fondre mille cœurs… si doux… et possède la capacité magique de permettre au chêne et au malt lui-même de s'exprimer individuellement et ensemble par la suite. »

━« Le plus japonais des malts japonais avec sa propre signature unique. »

━« Le whisky le plus complexe auquel j'ai goûté jusqu'à présent cette année (et il s'agit du numéro 1 058 – et il m'a fallu plus de 90 minutes pour le sentir et le goûter !) – c'est un sérieux concurrent pour le prix du whisky mondial de l'année. »

Ce whisky japonais primé « Matsui Mizunara Single Cask » est affiné et embouteillé à partir d'un seul fût de chêne japonais Mizunara, ce qui le rend très rare.

Il devrait être mis en vente comme une édition limitée et en quantité limitée. De plus amples renseignements seront annoncés sur notre site Web officiel et nos comptes de réseaux sociaux.

