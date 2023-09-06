《JNCCN》最新研究顯示美國非英語使用者在首次癌症診療前被拒之門外

密芝根大學的新研究發現，英語使用者在致電醫院的一般資訊熱線時，在 94% 的情況下會取得下一步獲取癌症護理的資料，而西班牙語使用者則只有 38%，普通話使用者更只有 28%。

美國賓夕凡尼亞州普利茅斯會議2023年9月6日 /美通社/ -- 在 2023 年 9 月的一期《國家綜合癌症網絡期刊》(JNCCN) 中的最新研究發現，致電美國各地醫院尋求癌症護理服務資料的非英語使用者難以獲得服務，情況令人擔憂。來自密芝根大學的研究人員設立了一系列使用英語、西班牙語和普通話進行溝通的模擬病人來電。幾乎所有以英語進行交流的來電者都成功取得下一步獲取癌症護理的資料，例如被認定的診所之電話號碼，或是獲轉接到被認定提供所需護理的部門，而只有三分之一的西班牙語使用者獲得相同的經驗，普通話使用者更少。

首席研究員密芝根大學醫學博士 Debbie W. Chen 表示：「我們的研究發現，患者在獲醫生看診之前，就存在著語言上的明顯差異，進而影響他們獲得癌症護理的機會。如果癌症患者無法取得關於在哪裡可以獲得適當的癌症護理的資料，那麼在我們的醫療系統中，還有哪些其他關鍵的資料和服務是他們無法取得的呢？」

September 2023 Edition of JNCCN now available at JNCCN.org.

Chen 醫生繼續引用了一項 2005 年的審計研究，該研究中模擬西班牙語使用者聯繫紐約市醫院的一般資訊熱線，並要求取得該醫院門診診所的電話號碼1：「儘管我們的研究在 16 年後進行，而現時有超過 2,500 萬名英語能力有限的人居住在美國，但我們的研究發現，尋求癌症護理服務的非英語使用者之成功率居然變得更低。模擬非英語使用者遇到的大多數障礙是系統層面的問題，包括被醫院工作人員回絕或被掛斷電話，或者因為醫院的自動語音系統需要輸入但未有提供相應語言指示而被中斷，以及與口譯服務相關的問題。」

研究隨機選擇 144 家醫院進行模擬致電，這些醫院平均分佈在 12 個人口多元化的美國州份，包括加州、佛羅里達州、紐約、德克薩斯州、亞利桑那州、伊利諾州、麻省、新澤西州、密芝根州、密蘇里州、俄勒岡州和賓夕凡尼亞州。通話是在當地時間 2021 年 11 月 8 日至 2022 年 6 月 23 日期間，在星期一至星期五上午 8:00 至下午 5:00 之間打出。研究共完成了 1,296 通電話，每種語言 432 通。整體而言，53% 的通話成功獲得下一步獲取癌症護理的資料。然而，普通話使用者僅在 28% 的情況下成功取得有關資料；西班牙語使用者略高一些，結果為 38%，而英語使用者則在 94% 的情況下成功取得下一步的資料。研究人員預期，使用其他較不普及的非英語語言之患者可能會面對更大的醫護障礙。

Chen 醫生等人根據未能完成通話的不同原因，提出了幾項有潛力的干預措施。他們建議自動語音系統應該確保包括取用不同語言的指示，並且在沒有輸入的情況下，預設轉接到真人客服，而不是中斷通話。他們亦建議，在接通來電者和口譯員時，一般資訊的接線人員應該繼續留在線上，以協助透過翻譯人員提供所需資料，因為翻譯人員可能無法獨自回答有關護理的問題。

未有參與此項研究的 Latinas Contra Cancer 之執行董事 Darcie Green 評論道：「這項重要研究的結果強調了我們在日常工作中所看到的情況。西班牙語使用者以及其他不懂英語的患者，在取得醫療服務時要面對可避免的障礙，這始於我們致電醫療服務提供者時其中一個最基本的期望 - 能夠預約或尋求建議。這種從一開始就存在的健康不平等可能導致癌症檢測延誤、信任削弱、與醫療系統的脫節，以及許多其他不良健康結果，進一步加劇了癌症護理差異的問題。」

Green 會在即將於 9 月 12 日（星期二）在華盛頓特區舉行的 NCCN 腫瘤政策峰會上發言，主題是衡量和應對癌症方面的健康相關社會需求。她繼續說：「此外，在我們在社區保健工作者和患者導航方面投入更多投資，以減少癌症檢測、治療和康復中的不平等情況的同時，至關重要的是最需要這些服務的患者不用面對不必要的訪問障礙。這項研究應成為堅定但迫切的行動呼籲，要求問責，並支持和投資各項戰略和基礎設施，以消除基於語言而產生的健康不平等問題。」

如要閱讀完整的研究報告，請到訪 JNCCN.org。《隱藏的不平等：語言會如何影響患者獲得癌症護理》(Hidden Disparities: How Language Influences Patients' Access to Cancer Care ) 會免費提供至 2023 年 12 月 10 日。

關於《國家綜合癌症網絡期刊》(JNCCN)

有超過 25,000 名腫瘤學家和其他美國的癌症護理專業人士會閱讀《國家綜合癌症網絡期刊》(JNCCN)。這本經過同行評審並被收錄的醫學期刊，提供有關轉化醫學創新的最新資料，以及有關腫瘤學健康服務調查的科學研究，其中包括優質護理和價值、生物倫理學、比較和成本效益、公共政策，以及支持護理和康復方面的干預研究。《JNCCN》會刊登有關《NCCN 腫瘤臨床實踐指南》(NCCN 指南®) 的更新內容，評述各種詳細說明指引建議的文章、健康服務研究，以及強調患者護理中的分子洞察之病例報告。《JNCCN》由 Harborside/BroadcastMed 出版。請到訪 JNCCN.org。如欲查詢是否有資格免費訂閱《JNCCN》，請到訪 NCCN.org/jnccn/subscribe。在 Twitter 上關注《JNCCN》的帳號 @JNCCN。

關於國家綜合癌症網絡 國家綜合癌症網絡® (NCCN®) 是一個非牟利組織，由領先的癌症中心組成，致力於病人護理、研究和教育。NCCN 努力改善和促進質素優良、有效、公平和可及的癌症護理，讓所有病人都能過上更好的生活。《NCCN 腫瘤臨床實踐指南》(NCCN 指南®) 為癌症治療、預防和支持服務提供透明且具有實證，並獲專家共識的建議；它們是癌症管理臨床指導和政策的公認標準，也是醫學領域中最全面且更新最頻繁的臨床實踐指南。《NCCN 患者指南®》會提供專家癌症治療資料，以協助病人和照顧者做出知情的決策，並得到NCCN 基金會® 的支持。NCCN 亦在腫瘤學領域推進持續教育、全球計劃、政策和研究合作與發表。請到訪 NCCN.org 以取得更多資訊。

1《第一步：紐約市醫院健康服務的語言障礙》(Getting in the Door: Language Barriers to Health Services at New York City's Hospitals)。可在以下網址取得：https://comptroller.nyc.gov/wp-content/uploads/documents/jan10-05_geting-in-the-door.pdf

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SOURCE National Comprehensive Cancer Network