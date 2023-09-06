JNCCN的最新研究：美国大多数非英语使用者在首次因癌症就医前被拒之门外

密歇根大学的一项新研究发现，拨打医院综合信息热线的英语使用者94%的时间能够获得癌症治疗的下一步信息，而西班牙语使用者和中文普通话使用者的这一比例分别为38%和28%。

宾夕法尼亚州普利茅斯2023年9月6日 /美通社/ -- 《美国国家综合癌症网络杂志》（JNCCN）2023年第9期的最新研究显示，打电话给美国各地医院寻求癌症治疗服务信息的非英语使用者缺乏机会，这令人担忧。 密歇根大学的研究人员用英语、西班牙语和中文普通话建立了一系列模拟患者拨打各种医院综合信息热线的电话。 几乎所有讲英语的来电者都得到了接受癌症治疗的下一步措施，例如假定诊所的电话号码或转移到假定提供所需治疗的部门的电话号码，而只有三分之一以上的西班牙语使用者有同样的经历，使用普通话的来电者则更少。

密歇根大学首席研究员Debbie W. Chen医学博士说："我们的研究发现，在癌症患者就诊之前，他们获得治疗的机会存在显著的语言差异。 如果癌症患者无法获得有关在哪里获得适当癌症治疗的信息，那么他们在我们的医疗系统中还无法获得哪些关键信息和服务？"

September 2023 Edition of JNCCN now available at JNCCN.org.

Chen博士 继续说，参考2005年的一项审计研究，在该研究中，模拟西班牙语来电者联系了纽约市医院的医院综合信息热线，并要求提供医院一家门诊的电话号码1 ："尽管我们的研究发生在16年后，当时有超过2500万英语熟练程度有限的人居住在美国，但我们的研究发现，寻求癌症治疗服务的非英语患者的成功率更低。 模拟非英语来电者遇到的大多数障碍都是系统层面的问题，包括被告知'不'或被医院工作人员挂断电话，或者因为医院的自动信息需要输入但没有提供语言一致的指示而被断开连接，再加上口译员服务层面的问题"。

模拟电话被随机选择了144家医院，这些医院平均分布在美国12个人口多样化的州，包括加利福尼亚州、佛罗里达州、纽约州、得克萨斯州、亚利桑那州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、新泽西州、密歇根州、密苏里州、俄勒冈州和宾夕法尼亚州。 这些电话是在当地时间2021年11月8日至2022年6月23日，周一至周五上午8点至下午5点之间拨打的。 总共完成了1,296个电话：每种语言432个电话。 总体而言，53%的来电者获得了获得癌症治疗的下一步信息。 但是，讲普通话的来电者只有28%的时间收到了这一信息；西班牙语使用者的比例略高，为38%，而英语使用者94%的时间与后续步骤有关。 研究人员预计，使用其他不太常用的非英语语言的患者可能面临更大的治疗障碍。

Chen博士 等 建议根据电话拨打不完整的不同原因提出了几种可能的干预措施。 他们建议，自动消息应该确保包括用不同语言访问消息的说明，并且应该默认为一个活生生的人，而不是在没有输入的情况下断开连接。 他们还建议，在将来电者连接到语言翻译时，一般信息人员应保持在线，以帮助通过翻译提供受欢迎的信息，因为翻译可能无法独自回答有关治疗的问题。

"这项重要研究的结果突出了我们每天在地面上看到的情况，"没有参与这项研究的 Latinas Contra癌症执行主任Darcie Green 评论道。 "说西班牙语的患者以及其他不精通英语的患者在获得治疗方面面临着可预防的障碍，这是我们在给医疗保健服务提供者打电话时最基本的期望之一，即预约或咨询的能力。 这种从一开始就存在的健康不平等可能导致检测滞后、信任流失、脱离医疗保健系统，以及许多其他不利的健康结果，这些结果只会加深癌症治疗的差距"。

Green将于9月12日（星期二）在华盛顿特区举行的NCCN肿瘤政策峰会上发言，主题是 "衡量和解决癌症中与健康相关的社会需求" 。 她继续说道："此外，随着我们加大对社区卫生工作者和患者导航的投资，以减少检测、治疗和存活率方面的差异，最需要这些服务的患者在获得这些服务时不会面临不必要的障碍，这一点至关重要。 这项研究应该是一个肯定但紧迫的呼吁，呼吁采取行动，建立问责机制，对于消除在获得治疗方面基于语言的健康不平等所需的战略和基础设施进行支持和投资。"

要阅读研究报告全文，请访问 JNCCN.org 。 2023 年12月10日之前，可免费阅读《隐藏的差异：语言如何影响患者获得癌症治疗》（Hidden Disparities: How Language Influences Patients' Access to Cancer Care）。

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全美25000多名肿瘤学家和其他癌症治疗专业人员阅读了JNCCN-（美国国家综合癌症网络杂志）。 这本经过同行评审的索引化医学杂志提供了关于转化医学创新的最新信息，以及与肿瘤健康服务研究相关的科学研究，包括高质量治疗和价值、生物伦理、比较和成本效益、公共政策以及支持性治疗和生存的干预研究。 JNCCN 更新了NCCN肿瘤学临床实践指南（NCCN Guidelines®）、详细阐述指南建议的综述文章、卫生服务研究以及凸显在患者治疗中的分子水平见解的病例报告。 JNCCN 由Harborside/BroadcastMed出版。 访问JNCCN.org 。 如需了解您是否有资格获得JNCCN 的免费订阅，请访问NCCN.org/jnccn/subscribe 。 在Twitter上关注 JNCCN（@JNCCN）。

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1 进入大门：纽约医院健康服务的语言障碍。 可在以下网址获取： https://comptroller.nyc.gov/wp-content/uploads/documents/jan10-05_geting-in-the-door.pdf

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