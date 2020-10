"Juntos Ganamos", The Rockefeller Foundation y Google.org reafirman su compromiso con las empresas que pertenecen a latinos y negros afectados por COVID-19

OAKLAND, California, 7 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- "Together We Win" | "Juntos Ganamos", una campaña dirigida a consumidores con el fin de incitarlos a apoyar a pequeñas y medianas empresas (PYMES) impactadas durante la pandemia del COVID-19, está colaborando con The Rockefeller Foundation Opportunity Collective (ROC, por sus siglas en ingles) para ampliar sus esfuerzos nacionales y extender su compromiso de ayuda a empresas que pertenecen a latinos y negros y a las comunidades donde viven. Un foco específico de este esfuerzo son aquellas empresas pequeñas que emplean a los grupos más vulnerables afectados por el COVID-19. Este esfuerzo complementa el objetivo inicial de "Juntos Ganamos" y provee apoyo en más de 10 ciudades alrededor de los Estados Unidos, fortaleciendo los esfuerzos del PowerUp Fund creado por Hispanics in Philanthropy y financiado por Google.org, para brindar apoyo directo a miles de PYMES que pertenecen a latinos, dándoles acceso a capital y entrenamiento, ayudándolos a sobrellevar la crisis económica actual y a impulsar su crecimiento.

ROC espera ser un catalizador de inversiones públicas y privadas para promover el crecimiento inclusivo, tanto durante la recuperación económica post-pandemia como también a largo plazo, convirtiéndose en el socio ideal para "Juntos Ganamos", ya que permite que la campaña se enfoque en aquellas ciudades y comunidades más afectadas donde residen las empresas de latinos y negros incluyendo, Atlanta, Boston, Chicago, El Paso, Houston, Louisville, Miami, Newark, Norfolk y Oakland. The Rockefeller Foundation se ha comprometido a una donación inicial de $10 millones, los cuales asignará a un grupo colectivo de socios dentro de los rubros de gobierno, negocios, organizaciones religiosas y sin fines de lucro en estas 10 ciudades, que comparten dos objetivos principales: proteger a las comunidades y eliminar las barreras de acceso a capital y crédito entre los trabajadores que reciben un salario mínimo o empresas pequeñas que pertenecen a mujeres, negros y latinos.

"Estamos muy emocionados por el gran florecimiento de socios interesados en apoyar empresarios BIPOC. Se ha demostrado que el emprendimiento es el camino a la independencia económica. Esta inversión apoya la habilidad de empresarios latinos, quienes han abierto empresas dos veces más rápido que otros grupos demográficos en años recientes. Su funcionamiento es crítico para las economías locales y nacionales, ya que proveen trabajos, productos y servicios esenciales para grupos de bajos recursos o vulnerables. Esta inversión impulsa nuestro objetivo de ayudar a estabilizar a estas empresas vulnerables, ayudándoles a escalar y crecer para beneficiar a sus familias y comunidades", dijo Gregory Johnson, director de equidad y oportunidades económicas, The Rockefeller Foundation.

La campaña "Juntos Ganamos", creada por Hispanics in Philanthropy (HIP),Ureeka y The Flo Lab, fue lanzada en junio 2020, y desde ese entonces ha sido exitosa en identificar empresas que pertenecen a latinos y negros que necesitan apoyo, proporcionándoles herramientas para ayudarlos a recuperarse y prosperar durante la pandemia y por muchos años más. Enfocándose principalmente en empresas pequeñas tradicionales, el objetivo de la campaña y esta sociedad no es enteramente financiero, ya que busca empoderar a los negocios brindándole recursos que los benefician y a sus comunidades locales. Desde invitarlos a conversar con miembros de gobierno, líderes de opinión, organizaciones locales e instituciones financieras, demostrarles cómo establecer un diálogo e involucrarse para conocer los recursos que "Juntos Ganamos" tiene disponibles para ayudarlos y, por último, equiparlos para tomar mejores decisiones en sus negocios.

"Cuando concebimos 'Juntos Ganamos', quisimos crear más que una campaña - quisimos crear un movimiento, un cambio sísmico - que ayudará a las empresas a recuperarse a corto plazo y les proporcionara las herramientas y recursos para mantenerse abiertos a largo plazo", dijo Nancy Santiago, co-fundadora del PowerUp Fund, consultora senior de HIP. "Hoy, con el patrocinio de

The Rockefeller Foundation Opportunity Collective y Google.org, contamos con medios adicionales para extender nuestro alcance y generar un mayor impacto en las comunidades más afectadas a nivel nacional".

Involúcrate, ¡Juntos Ganamos!

Ayuda a apoyar a esta comunidad de PYMES, a través de varios programas, recursos y soluciones financieras que las posicionan para sostenerse y crecer – no solo sobrevivir. Algunas de las empresas que ya se han beneficiado de la campaña son Sabio de Liliana Monge y Unum Sunglasses de Alejandro Flores-Muñoz, entre otras. Visita el centro de negocios (Business Hub) de "Juntos Ganamos" para apoyar a empresas que pertenecen a latinos y negros. #ShopBlack #ShopLatino

La campaña "Juntos Ganamos" cree en el poder de la comunidad e invita a los individuos a participar para amplificar este mensaje de apoyo, así como también genera iniciativas dirigidas a las comunidades empresariales de latinos y negros.

A medida que la campaña evoluciona, "Juntos Ganamos" busca convertirse en un recurso confiable y completo para las PYMES, individuos, marcas y corporaciones. El sitio web de "Juntos Ganamos" actúa como la sede central para las comunidades, empresas y benefactores, proporcionando información crítica acerca de las operaciones de la campaña. Aquellas personas que buscan unirse al movimiento pueden encontrar información adicional en www.togetherwewin.info, donde también pueden encontrar historias de éxito, celebrar los logros de la campaña y conocer cómo involucrarse. Para saber más o unirse a la conversación, visita la página de "Juntos Ganamos" en Facebook e Instagram, y usa #TogetherWeWin #JuntosGanamos.

Acerca de HIP

Hispanics in Philanthropy (HIP) tiene la misión de fortalecer el liderazgo, la influencia e igualdad de la comunidad latina aprovechando recursos filantrópicos, enfocándose en la justicia social y la prosperidad compartida en todo América. Como líder de una red transnacional de fundaciones, donantes y organizaciones sin fines de lucro, realizamos inversiones que impactan favorablemente a la comunidad latina y desarrollamos líderes para que ellos puedan manejar de forma efectiva los temas más importantes que afectan a las comunidades en los Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Sigue a HIP en Twitter, Instagram y Facebook.

Acerca de Ureeka

Ureeka es una plataforma comunitaria que conecta a líderes de empresas que son mujeres, negros o latinos - la siguiente ola de emprendedores - con colegas, mentores y entrenadores, consejería tecnológica y de negocios, recursos y capital que los dueños de estos negocios necesitan para crecer y expandirse. Ureeka es una empresa fundada por un equipo diverso cuya experiencia va desde las industrias de tecnología y finanzas hasta el sector público. La misión de la empresa se centra en crear oportunidades económicas que liberen el potencial de pequeñas empresas a través de una plataforma de recursos y una comunidad de colegas y expertos. Conoce más en https://www.ureeka.biz/. Sigue a Ureeka en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.

Acerca de The Flo Lab

The Flo Lab realiza trabajo de consultoría para compañías emergentes Latinx y trabaja en estrategias de mercadeo especializado para marcas y organizaciones que buscan promover sus campañas por medio de comunicaciones estratégicas, mercadeo con influenciadores y eventos que buscan llegar al mercado Latinx. Sigue a The Flo Lab en Instagram y LinkedIn.

Acerca The Rockefeller Foundation|

The Rockefeller Foundation avanza nuevas fronteras cuando se habla de ciencias, recopilación de datos e innovación para ayudar a resolver los desafíos globales relacionados a la salud, la comida, la energía y la movilidad económica. Como una organización filantrópica impulsada por la ciencia y enfocada en generar relaciones colaborativas con socios y benefactores, The Rockefeller Foundation, busca inspirar y fomentar el bienestar de la humanidad generando el mayor impacto alrededor del mundo, identificando y acelerando el desarrollo de soluciones, ideas y conversaciones. Para más información, regístrate para recibir nuestro boletín de noticias en rockefellerfoundation.org y síguenos en Twitter@RockefellerFdn.

Acerca Google.org

Google.org, la organización filantrópica de Google, apoya organizaciones sin fines de lucro que tratan asuntos humanitarios y aplica innovaciones escalables basadas en datos para ayudar a resolver los desafíos mundiales más grandes. Nosotros aceleramos el progreso al conectarnos con una combinación única de apoyo que incluye fondos, productos y experiencia técnica proporcionada por los voluntarios de Google. Nosotros interactuamos con estos soñadores que buscan cambiar el mundo creando un impacto en las comunidades que representan, y cuyo trabajo tiene el potencial de generar un cambio significativo. Queremos un mundo que funcione para todos - y creemos que la tecnología y la innovación pueden lograr este cambio en cuatro áreas principales: la educación, la oportunidad económica, la inclusión y el manejo de crisis.

