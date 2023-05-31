Инструменты Kennametal в руководстве по мехобработке Lockheed Martin

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Kennametal

31 May, 2023, 12:57 ET

Концевые фрезы HARVI от компанииKennametal получили признание в аэрокосмической отрасли за их превосходное качество

ПИТТСБУРГ, 31 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) объявила сегодня о том, что ее цельные твердосплавные концевые фрезы HARVI™ будут включены в качестве предпочтительного продукта во внутреннее руководство по механической обработке Lockheed Martin. Данное руководство, подготовленное подразделением производственных технологий группы Lockheed Martin Aeronautics для внутренних операций и инженерного обеспечения, а также для партнеров по международным цепочкам поставок, определяет наиболее эффективные параметры и процессы для механической обработки аэрокосмических компонентов, изготовленных из специфических материалов.

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HARVI III
HARVI III

«Мы гордимся тем, что являемся давним поставщиком группыLockheed Martin, и что наш ассортимент инструментов для торцового фрезерования металла HARVI III был включен в один из самых важных справочников по механической обработке, — заявил вице-президент отдела продаж инструментов для резки металла в Северной и Южной Америке компании Kennametal Кит Мадж. — Мы тесно сотрудничаем с такими клиентами, как Lockheed Martin, в целях решения проблем и обеспечения максимальной точности при обработке. Включение концевых фрез HARVI в это внутреннее руководство является свидетельством нашей приверженности отрасли и нашего высокого уровня совершенства».

О цельных твердосплавных концевых фрезах HARVI™ 

Ассортимент цельных твердосплавных концевых фрез HARVI от компании Kennametal является признанным стандартом отрасли благодаря его превосходству над другими концевыми фрезами при работе с труднообрабатываемыми материалами, используемыми в аэрокосмической отрасли, такими как титан и инконель.

Концевые фрезы HARVI, являющиеся фирменным брендом и наиболее продаваемым изделием компании Kennametal, обеспечивают экономию времени и затрат для аэрокосмической отрасли с впечатляющей скоростью съема металла и более длительным сроком службы инструмента. Пользователи получают максимальную производительность от концевых фрез типа HARVI за счет следующих функций:

  • Скрученная режущая кромка HARVI 1 TE обеспечивает повышенную устойчивость углов и лучшие на рынке операции по фрезерованию наклонных поверхностей и винтовой интерполяции.
  • Запатентованная технология защиты от вибрации и трения.
  • Неравномерно разделенные стружечные канавки, включая с переменной спиральной канавкой, которые обеспечивают возможность амортизации вибрации и непревзойденной скорости подачи.
  • Инновационная конструкция наклонной стружечной канавки для уменьшения силы резки и более эффективного удаления стружки.

В апреле 2023 г. компания Kennametal представила новый тип концевых фрез под названием KCSM15A и планирует расширить номенклатуру продукции HARVI осенью 2023 г.

Более подробная информация об ассортименте концевых фрез HARVI компании Kennametal представлена на веб-сайте по адресу: https://www.kennametal.com/us/en/products/metalworking-tools/milling/solid-end-milling/high-performance-solid-carbide-end-mills.html

Информация о компании Kennametal

Компания Kennametal Inc., которая более 80 лет является лидером в области промышленных технологий, обеспечивает своим клиентам повышенную производительность благодаря материаловедению, инструментарию и износостойким решениям. Заказчики из аэрокосмической, землеройной, энергетической, общей машиностроительной и транспортной отрасли обращаются за оборудованием в компанию Kennametal, чтобы производить свою продукцию с точностью и эффективностью. Ежедневно около 8 700 сотрудников помогают клиентам в более чем 60 странах сохранять свою конкурентоспособность. В 2022 финансовом году выручка компании Kennametal составила около 2 млрд. долларов США. Подробная информация о компании представлена на сайте www.kennametal.com. Следите за новостями @ Kennametal: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn и YouTube.

Информация о компании Lockheed Martin 

Корпорация Lockheed Martin, штаб-квартира которой находится в Бетесде (шт. Мэриленд), является транснациональной военно-промышленной корпорацией, насчитывающей около 116 000 сотрудников по всему миру. Она занимается преимущественно исследованиями, проектированием, разработкой, производством, интеграцией и поддержанием инновационных технологических систем, продуктов и услуг.

Следите за последними новостями и новостями корпорации на @ LMNews в Twitter.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2088709/Kennametal_HARVI_III.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg

SOURCE Kennametal

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