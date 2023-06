Lockheed Martin présente les outils Kennametal dans son guide d'usinage

Les fraises HARVI de Kennametal reconnues dans l'industrie pour leur excellence en matière d'outillage aérospatial

PITTSBURGH, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE : KMT) a annoncé aujourd'hui que ses fraises en carbure monobloc HARVI™ seront incluses en tant que produit privilégié dans le guide d'usinage interne de Lockheed Martin. Cette ressource, produite par le groupe Operations Technology de Lockheed Martin Aeronautics pour les opérations internes et l'ingénierie, ainsi que les partenaires de la chaîne d'approvisionnement mondiale, identifie les paramètres et les processus les plus efficaces pour l'usinage de composants aérospatiaux spécifiques aux matériaux.

« Nous sommes honorés d'être un fournisseur de longue date de Lockheed Martin et de voir notre gamme de fraises pour la coupe des métaux HARVI III figurer dans l'un de ses guides d'usinage les plus précieux », a déclaré Keith Mudge, vice-président de Kennametal pour les ventes de coupe des métaux, Amériques. « Nous travaillons en étroite collaboration avec des clients comme Lockheed Martin pour résoudre les problèmes et offrir la plus grande précision d'usinage. L'inclusion des fraises HARVI dans cette ressource interne témoigne de notre engagement dans l'industrie et de notre haut niveau d'excellence. »

À propos des fraises en carbure monobloc HARVI™

La gamme de fraises en carbure monobloc HARVI de Kennametal est un incontournable de l'industrie en raison de sa capacité à surpasser les autres outils de fraisage lors de l'usinage de matériaux aérospatiaux difficiles à usiner tels que le titane et l'Inconel.

Marque phare de Kennametal et best-seller, les fraises HARVI ont prouvé qu'elles permettaient de gagner du temps et de réduire les coûts dans les opérations aérospatiales grâce à des taux d'enlèvement de métal impressionnants et à une durée de vie d'outil plus longue. Les utilisateurs bénéficient d'une productivité maximale grâce aux fraises HARVI qui présentent des caractéristiques telles que :

L'arête de coupe torsadée de HARVI 1 TE permet d'améliorer la stabilité des angles et de réaliser des opérations de rampe et d'interpolation hélicoïdale qui sont les meilleures du marché.

Soulagement exclusif grâce à la technologie anti-vibration-anti-friction.

Les goujures divisées inégalement, dont certaines avec hélice variable, permettent d'amortir les vibrations et d'atteindre des vitesses d'avance inégalées.

Une conception innovante de la goujure avec des entailles pour réduire les forces de coupe et favoriser une évacuation plus efficace des copeaux.

En avril 2023, Kennametal a lancé une nouvelle nuance de fraise en bout appelée KCSM15A et étendra ses lignes de produits HARVI à l'automne 2023.

Pour plus d'informations sur la gamme de fraises HARVI de Kennametal, consultez le site : https://www.kennametal.com/us/en/products/metalworking-tools/milling/solid-end-milling/high-performance-solid-carbide-end-mills.html

À propos de Kennametal

Avec plus de 80 ans d'expérience en tant que leader de la technologie industrielle, Kennametal Inc. apporte la productivité à ses clients grâce à la science des matériaux, à l'outillage et aux solutions anti-usure. Les clients des secteurs de l'aérospatiale, du terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports font appel à Kennametal pour les aider à fabriquer avec précision et efficacité. Chaque jour, environ 8 700 employés aident des clients dans plus de 60 pays à rester compétitifs. Kennametal a généré 1,8 milliard de dollars de revenus au cours de l'exercice 2022. Pour en savoir plus, consultez le site www.kennametal.com . Suivez @Kennametal : Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.

À propos de Lockheed Martin

Basée à Bethesda, dans le Maryland, Lockheed Martin Corporation est une entreprise mondiale de sécurité et d'aérospatiale qui emploie environ 116 000 personnes dans le monde entier et est spécialisée dans la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l'intégration et le maintien de systèmes, produits et services technologiques avancés.

Suivez @LMNews sur Twitter pour les dernières annonces et actualités de la société.

