« La beauté nationale honore les cieux, colorant le monde ensemble » : le troisième concours international de design de vêtements chinois est prêt à éblouir Milan, en Italie

MILAN, 16 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 17 septembre 2023, le 3e concours international de design de vêtements chinois, « la beauté nationale honore les cieux, colorant le monde ensemble », se tiendra à Milan, en Italie. Les événements concomitants comprennent l'exposition de costumes des dynasties Ming et Qing, l'exposition de costumes ethniques modernes mettant en vedette le brocart de Shandong, et le forum de la civilisation mondiale de Nishan qui se concentre sur la beauté des vêtements orientaux et occidentaux.

Le troisième concours international de design de vêtements chinois, dont le thème est « La beauté nationale honore les cieux, colorant le monde ensemble », vise à mettre au jour la sagesse vieille de 5 000 ans de la conception des costumes chinois et des couleurs respectueuses de l'environnement, telles que les teintures végétales, au service des créateurs du monde entier. Il promeut la coexistence harmonieuse des couleurs traditionnelles chinoises et des styles de vêtements formels avec les tendances de la mode mondiale.

Le concours international de design de vêtements chinois s'est tenu avec succès pendant trois éditions, identifiant près de dix mille participants potentiels, ce qui en fait une pépinière d'or pour la communauté mondiale des créateurs de mode. L'édition actuelle du concours est spécialement guidée par la Fédération chinoise des Chinois de retour à l'étranger, dirigée conjointement par le département provincial de l'industrie et des technologies de l'information de Shandong, le département provincial de l'éducation de Shandong, le Centre mondial de confucianisme de Nishan et l'Association de l'amitié du peuple étranger de Shandong. Il est organisé conjointement par l'Association chinoise de la mode, la Fédération des Chinois de retour de l'étranger de Shandong, la station de radio et de télévision de Shandong et l'Association de création de mode de Shandong, avec le concours de l'Institut chinois de la culture et de la mode, de la Fondation du Conseil italien de Chine, de l'Institut de technologie de la mode de Pékin et de Yantai Tayho Advanced Materials Group Co, Ltd. Le musée du design ADI contribue pleinement à la présentation de l'événement. L'événement est également soutenu par la Chambre de commerce de Milan Wenzhou. L'événement est également soutenu par la Chambre de commerce de Milan Wenzhou.

La cérémonie de remise des prix du troisième concours international de création de vêtements chinois à Milan présentera au monde entier le mode de vie aimable et harmonieux de la Chine, permettant à l'esthétique orientale et à la mode occidentale de se rencontrer et de créer une magnifique symphonie de costumes ethniques.

SOURCE Shandong Fashion Association