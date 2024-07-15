Поздравляем La Roja: TCL приветствует 4-кратного чемпиона -- сборную Испании по футболу

ПАРИЖ, 16 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий бренд бытовой электроники TCL с гордостью выступает спонсором своего официального партнера — сборной Испании по футболу, которая в эти выходные в четвертый раз выиграла самый ценный трофей лета.

Замечательный путь Испании к победе становится еще одной главой ее славной футбольной истории. Этот триумф демонстрирует превосходство, стойкость и следование традиции, вдохновляя бесчисленных поклонников команды по всему миру.

TCL Celebrates the 4-Time Champion Spanish National Football Team

Миллионы людей смотрели самый обсуждаемый футбольный турнир года в гостиных по всему миру, а игроки вдохновляли болельщиков на достижения своей страстью и преданностью игре.

Партнерство TCL с национальной сборной Испании по футболу подчеркивает приверженность бренда усилению впечатлений от просмотра спортивных состязаний дома с помощью технических инноваций мирового класса.

Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe, сказал: «Мы поддерживаем и поощряем тех, кто воплощает достижения своей повседневной жизнью, создавая для них возможность полностью раскрыть свой потенциал. Независимо от того, стремитесь вы к достижению личных успехов, внедряете инновации или меняете жизнь окружающих вас людей, ваш путь вдохновляет нас. Поздравляем Испанию с невероятной победой. TCL признает вдохновение и достижения благодаря спорту, и наша цель — улучшить эти моменты посредством наших продуктов, делая каждое празднование дома еще более особенным и захватывающим с помощью лучших технологий, чтобы семьи получали максимум впечатлений от просмотра».

Обширное спонсирование спорта

TCL стремится укрепить свое присутствие в Европе, поддерживая ведущие национальные футбольные команды. Являясь премиум-партнером Королевской испанской федерации футбола (RFEF), TCL доносит страсть и решимость «команды в красном» до всех болельщиков. В Италии TCL сотрудничает с Итальянской федерацией футбола (FIGC), повышая качество просмотра матчей для болельщиков «команды в синем». TCL также присутствует в Германии, поддерживая Немецкую футбольную ассоциацию (DFB) в качестве официального партнера и вдохновляя всех болельщиков своей передовой технологией передачи изображения. Кроме того, спонсорская поддержка TCL Национальной сборной Польши по футболу подчеркивает преданность бренда европейскому футболу. В то же время партнерские отношения бренда со сборными Чехии и Словакии отражают неизменное желание TCL делать впечатления от просмотра футбола захватывающими и вдохновлять на стремление к совершенству через спорт.

Смотрите повторы любимых футбольных моментов на большом экране

Болельщики могут наблюдать за тем, как их любимый футболист делает невозможное, на 115-дюймовом телевизоре QD-Mini LED, определяющем новый стандарт домашних развлечений. Захватывающие впечатления, словно на стадионе, на самом большом в мире экране домашнего телевизора с потрясающей четкостью и яркими цветами — этот телевизор идеально подходит для просмотра кинофильмов, игр и спорта, запечатлевая каждый момент исключительно детально.

Приверженность TCL инновациям также проявляется в широком ассортименте многофункциональных смартфонов, планшетов и сетевых устройств с использованием технологии TCL NXTPAPER и возможностей технологии 5G, полностью интегрированных в обширную экосистему интеллектуальных устройств TCL.

Поздравляем La Roja (команду в красном) с этой исторической победой. Пусть дух триумфа и совершенства продолжает вдохновлять всех нас.

Откройте для себя больше изделий для более ярких впечатлений от спорта этим летом: https://www.tcl.com/eu/en

О компании TCL

TCL — быстро развивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2460897/TCL_Celebrates_4_Time_Champion_Spanish_National_Football_Team.jpg