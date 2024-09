« Le souffle d'un avenir vert » : SANY Renewable Energy dévoile ses innovations au salon WindEnergy Hamburg

PÉKIN, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Avec une pléthore d'événements, d'innovations et d'opportunités au cours de WindEnergy Hamburg du 24 au 27 septembre 2024, SANY RE est prête à faire sienne l'avenir vert de l'énergie éolienne dans le hall A3, stand 320, faisant une entrée remarquée en tant que plus grand exposant sous le thème irrésistible « Le souffle d'un avenir vert ».

SANY RE welcomes you at Hall A3 / 320 in Hamburg.

Ces dernières années, en tirant parti de ses avantages en matière de fabrication interne des principaux composants et d'amélioration intelligente des lignes de production, SANY RE a continuellement fait des progrès considérables en matière d'efficacité de livraison et de stabilité des produits. Grâce à ces efforts, en 2023, l'entreprise a obtenu 14,1 GW de nouvelles commandes et installé une capacité totale de 7,41 GW, ce qui en fait l'équipementier de turbines éoliennes qui connaît la croissance la plus rapide dans l'industrie éolienne mondiale. Pour favoriser un engagement plus profond pendant l'exposition, SANY RE organisera les événements suivants sur place :

1 Cérémonie de remise de la déclaration de conformité de l'évaluation de la conception de la tour hybride par TÜV NORD

Rejoignez SANY lors de la présentation par TÜV NORD de la déclaration de conformité de l'évaluation de la conception de la tour hybride de 140 m de SANY, qui fait partie de la plateforme 919 pour les turbines de 10 MW. Il s'agit d'une étape importante dans son engagement en faveur de l'excellence en matière d'ingénierie.

2 Lancement de nouveaux modèles pour le marché européen

Découvrez plus de possibilités avec le lancement des turbines SI-17578 et SI-18580, spécialement conçues pour les conditions de vent européennes. Ces turbines de grande puissance promettent une plus grande efficacité et une meilleure rentabilité, tout en étant adaptées aux besoins énergétiques de la région et conçues pour répondre aux normes de l'industrie.

3 Table ronde sur la philosophie ESG de SANY et Livre blanc sur l'action climatique

Rejoignez les experts du GWEC et de PwC pour un échange stimulant afin d'explorer les réalisations ESG de SANY RE au cours de l'année écoulée. Assistez à la présentation du Livre blanc de l'action climatique de SANY avec PwC comme partenaire clé de ce moment important.

4 Présentation du nouveau centre d'essais éoliens de SANY

Découvrez le centre d'essais éoliens ultramoderne de SANY, capable de tester des éoliennes, des composants et des systèmes - même les principaux composants et systèmes d'une éolienne de 35 MW. Cette installation révolutionnaire représente une nouvelle référence en matière d'essais et d'innovation dans le domaine de l'énergie éolienne.

5 Journée portes ouvertes pour les étudiants de l'université de Hambourg

SANY accueille les étudiants de l'université de Hambourg pour un dialogue ouvert sur les avantages de la collaboration entre l'industrie et l'université. Voyons comment cette synergie peut favoriser l'innovation.

À travers ces événements, SANY Renewable Energy vise à démontrer ses capacités avancées en matière de fabrication intelligente, son engagement inébranlable à atteindre l'objectif net zéro et son dévouement à la promotion de la coopération internationale.

SANY RE est à la pointe de la fabrication intelligente, avec des sites sophistiqués d'assemblage d'éoliennes, de production de générateurs et la première usine de fabrication intelligente de pales d'éoliennes de l'industrie. L'entreprise a notamment établi un record dans l'industrie en produisant 800 turbines en 100 jours. SANY accorde également une grande importance à la réduction de son empreinte carbone et à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Au 31 décembre 2023, les turbines de SANY avaient généré un total de 84,2 milliards de kWh d'énergie propre, réduisant les émissions mondiales de CO2 de 48,01 millions de tonnes. Parallèlement à sa croissance industrielle en Inde, au Kazakhstan et aux Philippines, et à ses investissements actifs en Serbie ( ) et en Asie centrale ( ), SANY se consacre à la promotion de la coopération mondiale pour stimuler le développement et construire une chaîne d'approvisionnement en énergie éolienne résiliente à l'échelle mondiale.

SANY se réjouit de vous accueillir dans le hall A3, stand 320, à Hambourg. La fabrication intelligente sera le moteur de l'évolution vers des lendemains plus écologiques. SANY Renewable Energy restera engagé à faire progresser la fabrication intelligente et la durabilité environnementale, en travaillant main dans la main avec l'ensemble de l'industrie pour contribuer à l'objectif de la COP28 de tripler l'énergie renouvelable d'ici 2030 et de faire du rêve du net-zéro une réalité.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2505790/SANY_Renewable_Energy.mp4