« Les 10 principales raisons pour lesquelles chaque passionné de cyclisme doit visiter la Slovénie »

LJUBLJANA, Slovénie, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- À dix jours du départ du légendaire Tour de France, la Slovénie a révélé les dix principales raisons de planifier sa propre aventure dans le pays d'origine des meilleurs cyclistes du monde.

Célébration de la nouvelle capitale européenne du cyclisme

La Slovénie est entrée sur la scène mondiale du cyclisme lors du Tour de France de l'année dernière, lorsque les superstars du cyclisme Tadej Pogacar et Primož Roglič ont obtenu une première et une deuxième place historiques pour leur pays d'origine. Aujourd'hui, à moins de deux semaines du départ du Tour de France 2021 (le 26 juin), l'office de tourisme de Slovénie a donné dix raisons pour lesquelles la Slovénie est la destination idéale pour les amateurs de cyclisme de tous âges et de tous niveaux.

Une destination cycliste vraiment diversifiée toute l'année

Une diversité naturelle incroyable et un climat méditerranéen doux font de la Slovénie le point de départ idéal pour des aventures à vélo presque toute l'année, qu'il s'agisse d'explorer de magnifiques sentiers alpins et des parcs à vélo, de se promener à vélo dans les vignobles des régions de Dolenjska et de Prekmurje ou même de découvrir des villes adaptées aux vélos comme Ljubljana et Maribor.

Vous n'êtes pas un cycliste sur route ? En Slovénie, il est facile de faire du « tout-terrain » et de s'initier au VTT en découvrant les chemins forestiers et non goudronnés de régions comme Koroška, tandis que les vélos électriques sont parfaits pour les familles qui font du vélo ensemble à travers de beaux paysages et le long de sentiers de longue distance comme la voie cyclable de la Drava.

Hébergement adapté aux cyclistes et nourriture délicieuse

Ce nouvel article met également en lumière la large gamme d'hébergements certifiés adaptés aux cyclistes en Slovénie, offrant tout, du rangement à vélos sécurisé à la location de vélos, en passant par des guides cyclistes agréés, des menus personnalisés et même des installations de massage et de sauna.

La nourriture est vitale pour les cyclistes et, comme vous pouvez vous y attendre de la part de la Région européenne de la gastronomie 2021, la Slovénie offre beaucoup de délicieux produits locaux pour vous aider à faire le plein d'énergie. Quoi de mieux pour célébrer un succès cycliste que de savourer un repas dans l'un des restaurants slovènes étoilés au guide Michelin ?

Une destination Green&Safe pour les cyclistes

Déjà considérée comme l'un des pays les plus sûrs et les plus respectueux de l'environnement du monde, la Slovénie est allée plus loin et a créé la norme en matière de voyage responsable GREEN&SAFE afin de garantir la sécurité des visiteurs au moment où le tourisme reprend. Cela signifie que les cyclistes peuvent être certains qu'une aventure cycliste en Slovénie est une option sûre et passionnante pour 2021 et au-delà !

Pour lire l'article complet et planifier votre propre aventure cycliste en Slovénie, rendez-vous sur : https://www.slovenia.info/fr/histoires/la-slovenie-a-velo-dix-raisons-de-choisir-cette-experience

SOURCE Slovenian Tourist Board