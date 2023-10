"LONGi Academy" traz mais possibilidades para a equidade global de energia

GENEVA, 9 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Sayed é o chefe de uma oficina de cerâmica nos subúrbios de Amã, na Jordânia. Como um grande consumidor de eletricidade local, ele frequentemente se preocupa com as pesadas contas mensais de eletricidade. Em agosto deste ano, apresentado por um amigo, ele veio para a "LONGi Academy" na Jordânia, onde aprendeu sobre o conhecimento básico e as tendências de desenvolvimento da energia fotovoltaica com parceiros locais de distribuição e instaladores.

Após a aula, a equipe conheceu suas necessidades, o visitou prontamente para uma investigação e elaborou uma solução personalizada de energia solar fotovoltaica para o telhado dele. A geração mensal de energia cobrirá uma parte significativa do consumo de eletricidade da oficina de cerâmica, assim, despesas serão economizadas, e a receita mensal e o lucro também serão significativamente melhorados. Sayed estava empolgado com a 'arma mágica verde e de baixo carbono para a prosperidade' e expressou sua intenção de recomendá-la a mais pessoas em sua rede.

Dennis She, Vice-Presidente da LONGi, compartilhou a história acima durante o Fórum Público da OMC em 2023. No Fórum Público da OMC em 2023, realizado em Genebra, Suíça, em 15 de setembro, especialistas de diversas indústrias tiveram uma discussão apaixonada sobre o tema "como o comércio e a OMC podem ajudar a criar um futuro mais verde e sustentável". Dennis She, como um participante representando a indústria de energia limpa, proferiu um discurso de abertura intitulado "Equidade Energética e Desenvolvimento Sustentável".

Segundo Dennis She, a fim de promover uma maior conscientização e participação na geração de energia solar fotovoltaica, especialmente entre os mais necessitados, a LONGi estabeleceu a "LONGi Academy" em áreas economicamente subdesenvolvidas, como o Oriente Médio e o Norte da África. A Academy oferece programas de treinamento convenientes e personalizados gratuitamente para usuários industriais, comerciais e proprietários comuns que têm uma necessidade urgente de fazer a transição para a energia solar. Os cursos incluem conhecimentos técnicos, conhecimentos-chave da indústria, cursos online e visitas a projetos.

"No primeiro semestre deste ano, começamos a estabelecer a 'LONGi Academy' em alguns países do Oriente Médio. Em junho, nosso primeiro evento foi realizado com sucesso em Beirute, a capital do Líbano, atraindo quase 100 participantes, incluindo representantes de instaladores de energia solar fotovoltaica, empreiteiras EPC e instaladores individuais. A LONGi espera fortalecer continuamente a popularização e o compartilhamento do conhecimento tecnológico da energia solar fotovoltaica por meio de tais formas, a fim de promover a aplicação em larga escala da geração de energia solar fotovoltaica em áreas subdesenvolvidas e promover a verdadeira equidade energética em todo o mundo", disse Dennis no fórum.

O desequilíbrio no desenvolvimento econômico global tem levado a disparidades significativas no consumo per capita de energia entre os países, com aproximadamente 80% da energia do mundo sendo consumida pelos 20% principais da economia. Ao mesmo tempo, cerca de 11% da população mundial não tem acesso à eletricidade, e cerca de 1/3 da população não tem acesso a energia limpa para cozinhar. A pobreza energética prejudica diretamente o desenvolvimento econômico local e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, a distribuição desigual e a acessibilidade limitada dos recursos energéticos petroquímicos globais também restringem a realização da equidade energética em todo o mundo.

Como podemos abordar as disparidades globais no consumo de energia e o desenvolvimento regional descoordenado? Dennis acredita que um fornecimento mais justo de energia limpa se tornará a melhor escolha para promover o desenvolvimento global coordenado. A equidade energética está na oferta de serviços de energia limpa, acessível e não discriminatória para todos. A energia solar está mais amplamente e abundantemente distribuída no mundo do que os combustíveis fósseis tradicionais, e é mais benéfica para os países subdesenvolvidos.

Com o contínuo desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica, o custo nivelado da eletricidade da energia solar fotovoltaica cai rapidamente. O desenvolvimento em grande escala de energias renováveis, especialmente a energia solar fotovoltaica, pode melhorar a autonomia energética de um lado, e aprimorar a sinergia global de outro, reduzindo assim muitos impactos causados pela crise energética.

A criação da "LONGi Academy" é como um raio de luz que ilumina mais áreas empobrecidas e carentes de energia no mundo, para que as pessoas possam acessar e utilizar uma energia solar fotovoltaica mais econômica, limpa e sustentável, e o uso da nova energia solar fotovoltaica expandirá o alcance da equidade energética. Relata-se que a "LONGi Academy" é apenas um dos esforços e ações da LONGi para promover plenamente a equidade global de energia, e mais ações de bem-estar público verde da LONGi continuam a ocorrer em todo o mundo.

Como Dennis disse, enquanto a "LONGi Academy" está sendo estabelecida em mais regiões ao redor do mundo, especialmente em áreas subdesenvolvidas, pessoas comuns em áreas cada vez mais carentes de recursos terão acesso a uma energia solar fotovoltaica mais limpa e sustentável, para que possam desfrutar de uma vida mais feliz com igualdade e dignidade e ter mais oportunidades de melhoria e desenvolvimento. Abraçando a contínua transição global de energia, o sistema de comércio comercial global se tornará mais verde, mais aberto e mais inclusivo devido à aplicação em larga escala da energia solar fotovoltaica em mais cenários, e um sistema de energia limpa mais justo e uma nova ordem para o desenvolvimento global coordenado serão estabelecidos a um ritmo mais rápido.

