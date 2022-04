¡Luz, Cámara, Acción! McDonald's USA lanza Spotlight Dorado para destacar el talento latino en el mundo del cine y abogar por una mayor representación en la industria

"En el último año, se han logrado múltiples avances en cuanto a representaciones reflexivas y auténticas de los latinos en el cine. Aunque es importante celebrar estos avances, todavía queda mucho por hacer, especialmente detrás de cámaras", dijo Stephanie Beatriz, mejor conocida por su papel de 'Mirabel' en la película de Disney ganadora del Premio de la Academia, Encanto. "Estoy muy emocionada de trabajar con McDonald's para brindar a prometedores narradores latinos la oportunidad de reflejar con precisión las diferentes perspectivas que conforman la experiencia latina en los Estados Unidos".

A partir de hoy y hasta el 3 de junio de 2022, los escritores, directores y productores latinos que residen en Estados Unidos pueden participar en el concurso de cortometrajes Spotlight Dorado enviando sus guiones e historias a través de SpotlightDorado.com . La participación en el concurso es gratuita.

Tres finalistas recibirán un presupuesto de producción de $75,000 para dar vida a sus cortometrajes y recibirán el apoyo y la orientación de líderes de la industria, incluyendo a Beatriz y al director pionero Carlos López Estrada, entre otros. A partir de noviembre, el público tendrá la oportunidad de votar por su cortometraje favorito para ayudar a determinar quién será el ganador del gran premio. El talentoso ganador también recibirá la oportunidad de trabajar con McDonald's durante el 2023 en futuras campañas e iniciativas creativas y recibirán un año de servicios de suscripción de software estándar de la industria.

"Nos sentimos sumamente honrados de crear este programa para talentosos creadores y cineastas latinos cuyas historias y puntos de vista suelen ser pasados por alto", dijo Elizabeth Campbell, Directora Senior de Asuntos Culturales de McDonald's USA. "Spotlight Dorado representa el compromiso que asumimos desde hace muchos años de alimentar y promover a la comunidad hispana, mientras ayudamos a amplificar voces diversas. Esperamos que los recursos de Spotlight Dorado ayuden a dar vida a estas historias tan importantes para que todos las disfruten."

El concurso de cortometrajes Spotlight Dorado de McDonald's fue creado con el apoyo de socios y líderes de la industria como el promotor de talento latino en el cine y productor, Ben López de L21 Consulting y la Hispanic Heritage Foundation. A lo largo de todo el programa, cada uno de estos socios ofrecerá su experiencia y liderazgo visionario, garantizando que los tres finalistas tengan todo lo necesario para producir sus cortometrajes de manera exitosa.

Spotlight Dorado forma parte del compromiso continuo de McDonald's de apoyar la cultura diversa de la comunidad hispana a través de programas que fomentan el orgullo y la representación de los latinos. Durante más de tres décadas, los Arcos Dorados ha invertido en la comunidad hispana a través de iniciativas en el campo de la música, la educación y los deportes, y continúa apoyando a organizaciones y entidades benéficas locales en todo el país.

Todas las inscripciones al concurso están sujetas a los términos y condiciones.2 Para obtener más información sobre Spotlight Dorado, visita www.spotlightdorado.com . Asegúrate de ingresar tu cortometraje antes del 3 de junio de 2022.

1Iniciativa Annenberg de USC. Septiembre, 2021. Hispanic and Latino Representation in Film: Erasure On Screen & Behind the Camera Across 1,300 Popular Movies (Representación Hispana y Latina en el Cine: Supresión en pantalla y detrás de cámara en 1,300 películas populares)

2Debes tener 18 años y residir en uno de los 50 estados de Estados Unidos o DC. Participa antes del 3 de junio de 2022. Para Reglas Oficiales, detalles de los premios y cómo participar, visita SpotlightDorado.com. Patrocinado por McDonald's USA.

