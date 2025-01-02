Компания Medicilon назначила техническим директором доктора Лилли Сюй

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Medicilon Inc.

Jan 02, 2025, 02:30 ET

БОСТОН, 2 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Medicilon, ведущая контрактная организация доклинических исследований (CRO), назначила доктора Лилли Сюй (Lilly Xu) новым техническим директором (CTO). Обладая более чем 30-летним опытом доклинической разработки препаратов, доктор Сюй будет руководить технологическими инновациями и глобальным расширением компании Medicilon, укрепляя ее возможности по созданию передовых научно-исследовательских решений.

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Dr. Lilly Xu
Dr. Lilly Xu

Доктор Сюй, которая получила докторскую степень в области биологии в Университете Сент-Луиса, является признанным экспертом в области фармакокинетики, токсикологии и метаболизма лекарств. Она успешно руководила множеством глобальных программ разработки лекарственных препаратов, от ранних этапов научного открытия до клинических этапов, и занимала руководящие должности в крупных фармацевтических и биотехнологических компаниях, включая Pharmaron, Icagen, Purdue Pharma, Sanofi и Amgen.

«Мы очень рады приветствовать доктора Сюй в этот переломный период развития Medicilon, — сказал доктор Чунлин Чен (Chunlin Chen), основатель и генеральный директор компании Medicilon. — Ее обширный опыт и глобальный взгляд соответствуют нашему представлению о стимулировании инноваций и расширении нашего международного присутствия».

Доктор Сюй добавила: «Для меня большая честь присоединиться к дальновидной команде компании Medicilon. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в инновационное развитие платформы, ускоряющей превращение научных исследований в клинические прорывы, и достигать рубежей, которые принесут пользу нашим глобальным клиентам и их пациентам».

Компания Medicilon продолжает расширять свои передовые исследовательские платформы, включая нуклеиновые кислоты, ADC, PROTAC, антитела, а также клеточную и генную терапию, укрепляя свое положение лидера в доклинической разработке лекарственных препаратов.

Веб-сайт: https://www.medicilon.com/ 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2585788/Dr_Lilly_Xu.jpg 

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