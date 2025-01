Medicilon nomme le Dr. Lilly Xu au poste de directrice de la technologie

BOSTON, 2 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Medicilon, une organisation de recherche sous contrat préclinique de premier plan (CRO), a nommé le Dr Lilly Xu au poste de directrice de la technologie (CTO). Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le développement préclinique de médicaments, le Dr Xu dirigera l'innovation technologique et l'expansion mondiale de Medicilon, en renforçant ses capacités à fournir des solutions de R&D de pointe.

Dr. Lilly Xu

Le Dr Xu, titulaire d'un doctorat en biologie de l'Université de St Louis, est une experte reconnue en pharmacocinétique, toxicologie et métabolisme des médicaments. Elle a dirigé avec succès de nombreux programmes mondiaux de développement de médicaments, depuis les premières découvertes jusqu'aux phases cliniques, et a occupé des postes de direction dans de grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, notamment Pharmaron, Icagen, Purdue Pharma, Sanofi et Amgen.

« Nous sommes ravis d'accueillir le Dr Xu en cette période de croissance charnière pour Medicilon », a déclaré le Dr Chunlin Chen, fondateur et PDG de Medicilon. « Sa grande expertise et sa perspective mondiale s'inscrivent dans notre vision de l'innovation et du développement de notre présence internationale. »

Le Dr Xu a ajouté : « Je suis honorée de rejoindre l'équipe avant-gardiste de Medicilon. Je me réjouis de contribuer à l'innovation de la plateforme, d'accélérer la transition de la recherche vers des percées cliniques et de franchir des étapes qui bénéficieront à nos clients internationaux et à leurs patients. »

Medicilon continue à développer ses plateformes de recherche avancée, notamment les acides nucléiques, les ADC, les PROTAC, les anticorps et les thérapies cellulaires et géniques, renforçant ainsi sa position de leader dans le développement préclinique de médicaments.

Site web : https://www.medicilon.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585788/Dr_Lilly_Xu.jpg