Medicilon mianuje Dr Lilly Xu na stanowisko dyrektorki ds. technologii

BOSTON, 2 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Medicilon, czołowa spółka prowadząca działalność w zakresie badań przedklinicznych na zlecenie (CRO), mianowała Dr Lilly Xu nową dyrektorką ds. technologii (CTO). Dysponująca ponad 30-letnim doświadczeniem w badaniach przedklinicznych leków Dr Xu będzie przewodzić technologicznym innowacjom i globalnej ekspansji Medicilon, zwiększając jej możliwości zapewniania przełomowych rozwiązań z zakresu B+R.

Dr. Lilly Xu

Dr Xu, która uzyskała doktorat w dziedzinie biologii na Uniwersytecie w St Louis, jest uznaną ekspertką w zakresie farmakokinetyki, toksykologii i metabolizmu leków. Prowadziła liczne globalne programy opracowywania leków od wczesnych etapów po badania kliniczne i obejmowała stanowiska kierownicze w najważniejszych spółkach farmaceutycznych i biotechnologicznych, m.in. w Pharmaron, Icagen, Purdue Pharma, Sanofi i Amgen.

„Cieszymy się, że Dr Xu dołączy do nas w tym kluczowym czasie dla rozwoju Medicilon" - powiedział Dr Chunlin Chen, założyciel i dyrektor generalny Medicilon. - Jej bogate doświadczenie i globalna perspektywa są spójne z naszą wizją rozwoju innowacji i zwiększania naszego międzynarodowego zasięgu".

Dr Xu dodała: „To dla mnie zaszczyt, że mogę dołączyć do pełnego potencjału zespołu Medicilon. Z niecierpliwością oczekuję możliwości przyczynienia się do innowacji platformy, przyspieszenia przejścia od etapu badań naukowych do przełomów klinicznych i osiągania kroków milowych, które przyniosą korzyści naszym globalnym klientom i ich pacjentom".

Medicilon kontynuuje rozwój swoich zaawansowanych platform badawczych, do których należą badania kwasów nukleinowych, koniugatów przeciwciał z lekami (ADC), technologii PROTAC, przeciwciał, terapii komórkowych i genowych, wzmacniając swoją pozycję lidera badań przedklinicznych leków.

Strona internetowa: https://www.medicilon.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2585788/Dr_Lilly_Xu.jpg