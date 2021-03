« MELTY BLOOD », le jeu de combat en 2D qui se déroule dans l'univers de « Tsukihime » s'offre une renaissance et sortira en 2021

« MELTY BLOOD: TYPE LUMINA », basé sur l'univers de « Tsukihime -A piece of blue glass moon- », le visual novel romantique en version longue de TYPE-MOON est prévu pour 2021. Avec une histoire rédigée par Kinoko Nasu et de nouveaux personnages dessinés par Takashi Takeuchi (issus tous les deux de TYPE-MOON), « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » est un jeu de combat en 2D qui permet aux joueurs d'utiliser les pouvoirs des personnages de « Tsukihime -A piece of blue glass moon- » en combat. Les personnages en 2D apparaissent également dans des scènes de combat animées.

Le nouveau jeu est développé par French-Bread, le collectif créatif impliqué dans la série originale « MELTY BLOOD ». Tout en restant fidèle aux particularités des jeux classiques « MELTY BLOOD », « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » a été entièrement conçu pour les jeux modernes, avec notamment la prise en charge des images HD et un système de combat repensé.

« MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » est prévu dans le monde entier et sera disponible en cinq langues : Japonais, anglais, chinois (simplifié et traditionnel) et coréen. Les voix sont uniquement en japonais.

Site officiel : https://meltyblood.typelumina.com/en/

Images : https://drive.google.com/drive/folders/1Yiu7O_06aqWKtw3ZbwVzakhVH1WbvXIS?usp=sharing

Aperçu du jeu

Plus de 10 personnages jouables seront proposés, chacun offrant une gamme unique et diversifiée d'attaques et de mouvements. Chaque personnage dispose au total de 10 couleurs différentes et les joueurs ont même la possibilité de créer leurs propres couleurs personnalisées.

Dans le mode solo sont disponibles le mode Histoire, Course contre la montre et Survie. Dans le mode Histoire, les joueurs contrôlent le personnage qu'ils ont choisi à travers une série de combats à gagner et sont témoins d'événements historiques propres à ce personnage. Essayez de battre le record de votre combat en mode Time Attack ou bien regarder combien de combat vous pouvez endurer avant que votre barre de santé limitée ne s'épuise en mode Survival.

Tout en reprenant les caractéristiques classiques de la série « Melty Blood », le système de combat du nouveau jeu a été entièrement repensé. Parmi les caractéristiques, citons le système « Rapid Beat », qui permet aux joueurs d'exécuter des combinaisons en appuyant plusieurs fois sur les boutons d'attaque. Il est également prévu d'inclure des actions et des systèmes qui utilisent de nouvelles ressources.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1473970/Main_Visual_MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA.jpg

SOURCE DELiGHTWORKS