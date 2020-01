"Mexicali Resiste" lucha por el derecho al agua y contra Constellation Brands, marca que pone en riesgo la calidad de vida en Baja California

MEXICALI, México, 26 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcohol Justice informa que Mexicali Resiste y otras organizaciones aliadas y activistas simpatizantes marcharán en protesta contra Constellation Brands en el Monumento a Vicente Guerrero.

QUÉ: Se llevará a cabo una marcha en protesta contra la planta de la corporación estadounidense de bebidas alcohólicas Constellation Brands. Mexicali Resiste convoca a esta marcha con el objetivo de defender al agua como recurso natural para el bien común. "No se trata únicamente de que una corporación corrupta, como #ConstellationBrands, reciba un trato prioritario por encima de las necesidades de la ciudadanía de Baja California y ciudades como Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito. Actualmente, estas ciudades pasan aguas sin agua o con el recurso racionado. Si no hacemos nada, Mexicali también se verá afectada. Si hay exceso de agua, como afirma el gobernador, ¿por qué hay semejante escasez en ciudades del estado?" #BoycottConstellationBrands "Este es un muy buen ejemplo de la forma en que la enorme industria de las bebidas alcohólicas prioriza las ganancias y no a las personas, explota a una población vulnerable en nombre de las utilidades corporativas y los beneficios para sus accionistas", dijo Mayra Jimenez, gerente de acciones de incidencia de Alcohol Justice. "Los pueblos indígenas mueren, literalmente, de sed, pero lo único que le importa a Constellation es robarles el agua para elaborar y vender cerveza. Es una vileza".

CUÁNDO: Domingo, 26 de enero de 2020, 11:00am.

DÓNDE: Monumento a Vicente Guerrero, Boulevard Adolfo López Mateos, Industrial, 21010 Mexicali, B.C., México

QUIÉN: Mexicali Resiste, organizaciones aliadas y activistas simpatizantes.

POR QUÉ: Desde enero de 2017, Mexicali Resiste ha mantenido una fuerte oposición a la cervecería de Constellation Brands que consumiría 20 millones de metros cúbicos de agua, al año, del Valle de Mexicali. Mexicali Resiste no ha dejado de protestar contra la construcción de dicha planta en una zona desértica con un acuífero sobrexplotado que se alimenta del Río Colorado y sufre de grave escasez de agua y serias problemáticas de sequía que afectan a Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada. #BoycottConstellationBrands #FueraConstellationBrands @MexicaliResiste @AlcoholJustice

