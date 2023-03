¡Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Design Today Del 31 de mayo al 12 de noviembre de 2023 - The Museum at FIT

NUEVA YORK, 31 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- La próxima exposición del Museo del FIT, ¡Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Design Today, analiza el trabajo de diseñadores de moda latinoamericanos y latinx del siglo XXI.

La exhibición presenta más de 60 objetos de la colección permanente del museo, incluyendo muchas adquisiciones recientes y textos bilingües presentados en inglés y español. La exhibición destaca a diseñadores de países latinoamericanos, así como a diseñadores de dicho origen que viven y trabajan en los Estados Unidos, denominados con el término inclusivo latinx.

Durante décadas, diseñadores de moda de ascendencia latinoamericana como Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Alexandre Herchcovitch, Edmundo Castillo, Victor Alfaro y Haider Ackermann han sido figuras centrales de la industria de la moda. Sus éxitos han allanado el camino para nuevas generaciones de diseñadores talentosos como Gabriela Hearst, Jonathan Cohen, Romina Cardillo de Nous Etudions, Willy Chavarria, Raul López de LUAR y Kika Vargas. Estos representan sólo algunos de los diseñadores emergentes que están dejando su huella en la escena mundial y cuyo trabajo forma parte de la exposición.

La muestra se organiza temáticamente en secciones que abordan el arte, la artesanía, la elegancia, el género, el patrimonio indígena, la política, la cultura popular y la sostenibilidad. Busca desafiar los estereotipos sobre la moda de diseñadores de origen latinoamericano, alejándose de la noción de un estilo latinoamericano singular y destacando la diversidad de talento.

La exposición incluye a marcas de más de diez países como 1/8 Takamura (México), Barragán (México) Suki Cohen (Colombia), Juan de la Paz (Bolivia), Jorge Duque (Colombia), Escvdo (Perú), Gypsy Sport (Estados Unidos), Julia y Renata (México), Carlos Miele (Brasil), Johanna Ortiz (Colombia), PatBO (Brasil), Ricardo Seco (México), Yliana Yepez (Venezuela) y muchos más.

¡Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Design Today fue organizado por Tanya Meléndez-Escalante, curadora senior de educación y programas públicos del Museum at FIT, y Melissa Marra-Alvarez, curadora de educación e investigación.

Acerca del Museum at FIT

El Museum at FIT es el único museo en la ciudad de Nueva York dedicado exclusivamente al arte de la moda. Reconocido por sus exposiciones galardonadas e innovadoras, el museo cuenta con un acervo de más de 50,000 prendas y accesorios que datan del siglo XVIII al presente. La misión del museo es diseminar el conocimiento de la moda a través de exposiciones, publicaciones, y programas para el público. El museo es parte del Fashion Institute of Tecnhology, que es una escuela del sistema de State University of New York, y un líder en la educación superior en arte, diseño, negocios y tecnología.

