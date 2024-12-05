Компания Montran внедряет современную систему центрального депозитария ценных бумаг в Центральном банке Косово

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Montran рада сообщить об успешном внедрении в Центральном банке Косово передовой системы центрального депозитария ценных бумаг (CSD). Это современное технологическое решение унифицирует комплексное управление бездокументарными финансовыми инструментами для банка и полностью интегрировано с системой валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS) компании Montran в сочетании с возможностью массового клиринга.

Эта централизованная система обеспечивает немедленные преимущества, такие как повышение операционной эффективности, функциональной совместимости и автоматизации, расширенные возможности управления залоговым обеспечением, удобный интерфейс и надежные инструменты предоставления отчетных данных.

«Компания Montran стала выдающимся партнером с первого дня, демонстрируя истинную приверженность удовлетворению наших потребностей, — сказала г-жа Шкендие Нахи (Shkendije Nahi), директор по управлению активами и резервами Центрального банка Косово. — Мы видим позитивное влияние развертывания новой системы CSD и рады получить передовую платформу, чтобы лучше реагировать на потребности наших клиентов и заинтересованных сторон».

Новое решение CSD поддерживает первичную эмиссию, услуги по хранению, вторичные сделки, автоматизированные корпоративные действия, управление залоговым обеспечением и многое другое. Его расширенная функциональность в сочетании с улучшенной интеграцией с существующими системами позволяет Центральному банку Косово предлагать инновационные услуги и масштабировать операции.

«Для нас большая честь расширить инфраструктуру финансового рынка Республики Косово, внедрив решение Montran для критически важных рынков капитала, — сказал г-н Кит Эска (Keith Esca), европейский директор по продажам Montran. — Наша система CSD позволяет Центральному банку оптимизировать процессы и использовать ценные преимущества для всего финансового рынка, эффективно используя целостную интеграцию с инфраструктурой рынка платежей от Montran, работающей в Косово».

После успешного ввода в эксплуатацию системы Montran продолжает тесное сотрудничество с Центральным банком Косово, обеспечивая текущее обслуживание, поддержку и будущие усовершенствования.

О компании Montran

Компания Montran является ведущим поставщиком решений для инфраструктуры платежей и рынка капитала, обслуживающим ведущие мировые финансовые учреждения, устанавливая критически важные системы и осуществляя деятельность в более чем 80 странах. Узнайте больше на сайте www.montran.com.

О Центральном банке Республики Косово

Центральный банк Республики Косово (ЦБК) является основным учреждением, ответственным за поддержание финансовой стабильности, обеспечение безопасной и эффективной платежной системы, стимулирование экономического роста и обеспечение здорового и устойчивого финансового сектора в Косово. Подробнее на сайте https://bqk-kos.org/.