= MORE THAN EQUAL BENOEMT KAREN WEBB MOSS ALS VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ALI DONNELLY ALS NIEUWE CEO

>= More than Equal versterkt zijn hogere management met nieuwe benoemingen en lanceert het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe naar vrouwen in de autosport

LONDEN, 17 januari 2023 /PRNewswire/ -- Oprichters van >= More than Equal, voormalig F1-coureur David Coulthard en ondernemer Karel Komarek, hebben Karen Webb Moss aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur en Ali Donnelly als CEO in de zoektocht naar de eerste vrouwelijke wereldkampioen in de Formule 1. >= More than Equal, dat begin 2022 is opgericht, is een initiatief om enkele van de beste scouts, fysieke trainers, psychologen, voedingsdeskundigen, racecoaches en coureurs uit de autosport samen te brengen met als doel vrouwelijk toptalent te vinden en te ontwikkelen.

Karen Webb Moss, voorzitter van de raad van bestuur, brengt aanzienlijke vaardigheden met zich mee op het gebied van reputatiemanagement, merkbekendheid en marketing, en integriteit en bestuur in de wereld van sportmanagement, wat het initiatief een impuls zal geven. Ze heeft bijna drie decennia ervaring in bestuursfuncties en leidinggevende functies bij overheden, bedrijven en in de sportindustrie.

Webb Moss is momenteel de voorzitter van British Swimming. Eerder werkte ze met de leiding van de FIFA World Cup Qatar 2022, en daarvoor was ze COO van het International Centre for Sport Security (ICSS). Ze bekleedde ook rollen als Vice President Image & Marketing Communications bij het Internationaal Olympisch Comité en als Head of Marketing Communications voor de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Naast medeoprichter is ze tevens mentor van een aantal vrouwen in sportorganisaties.

Ali Donnelly zal vanaf medio maart 2023 de rol van CEO op zich nemen. Ali komt van Sport England, een overheidsinstelling die investeert in projecten en programma's om mensen te helpen actief te worden en te sporten. Als uitvoerend directeur houdt ze toezicht op gebieden als digitaal, marketing, communicatie en innovatie. Een van de belangrijkste campagnes van haar team is het bekroonde This Girl Can dat vrouwen en meisjes stimuleert om actiever te zijn.

Donnelly bekleedde eerder functies als plaatsvervangend officieel woordvoerder en hoofd nieuws voor de Britse premier en senior communicatie- en marketingfuncties bij HM Treasury en de BBC. Ze is ook nauw betrokken bij vrouwenrugby in verschillende rollen, waaronder het oprichten van de bekroonde website Scrumqueens.com. Ze schreef onlangs het eerste geschiedenisboek over het spel.

Kate Beavan, die vanaf de oprichting strategisch adviseur van het initiatief is geweest, is ook formeel toegetreden tot de raad van bestuur. Kate heeft twintig jaar ervaring in leidinggevende functies in de Formule 1 op het gebied van merklicenties, horeca en juridische zaken.

Vlak na de nieuwe benoemingen heeft >= More than Equal het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe in de autosport gelanceerd, gericht op vier belangrijke pijlers:

Een reeks 1-op-1 interviews met leidinggevenden met belangrijke belanghebbenden en concurrenten in alle stadia van de autosport;

Een uitgebreid bureauonderzoeksprogramma voor het identificeren, verzamelen en creëren van een doorzoekbare database van onafhankelijk, gezaghebbend onderzoek naar deelname van vrouwen in een breed scala aan sporten;

De bouw en het beheer van een volledige database van deelnemers, licentiehouders, series en kampioenschappen in de wereldwijde autosport;

Een wereldwijde enquête die ontworpen is om meningen, percepties en uitdagingen voor deelname van vrouwen aan de elite motorsport te onderzoeken.

De online enquête, die t/m 3 februari 2023 ingevuld kan worden, is in 15 talen beschikbaar voor respondenten over de hele wereld: https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/

David Coulthard, voormalig F1-coureur en medeoprichter van >= More than Equal , zei het volgende: "Ik ben heel blij met het talent, de ervaring en het enthousiasme dat ons nieuwe managementteam in de zoektocht naar de eerste vrouwelijke wereldkampioen in de Formule 1. Ik ben ervan overtuigd dat dit mogelijk is, hoewel we eerst moeten kijken welke belangrijkste obstakels en hindernissen vrouwen in de sport tot nu toe hebben ondervonden. De afgelopen weken hebben het team en de partners van >= More than Equal met de belangrijkste belanghebbenden in de motorsport over dit onderwerp gesproken. Ik moedig alle fans aan om 10 minuten de tijd te nemen om hun stem te laten horen door onze wereldwijde enquête in te vullen."

Karel Komarek, medeoprichter van >= More than Equal zei hierover: "Met een nog sterker managementteam en ongeëvenaarde nieuwe inzichten en gegevens zijn we nog beter in staat om belangrijke veranderingen in de autosport te stimuleren. >= More than Equal brengt een gedurfde, maar haalbare ambitie met zich mee waarvan David en ik hopen dat ze overal meer ogen zullen openen voor vrouwelijk potentieel."

Toen Karen Webb Moss de rol van voorzitter van de raad van bestuur op zich nam, zei ze: "Ik ben meer dan enthousiast! Wie wil er nu niet betrokken zijn bij de zoektocht naar de eerste vrouwelijke wereldkampioen van de Formule 1. >= More than Equal is gedurfd maar pragmatisch in zijn missie om het bewijs te leveren, het talent te vinden en de weg vrij te maken om vrouwelijk potentieel tot aan een kampioenschapsoverwinning te begeleiden."

Toen Ali Donnelly de rol van CEO op zich nam, zei ze: "Dit is een zeer ambitieus programma met briljante mensen. Ik kan niet wachten om me in mijn rol te storten op het wegnemen van misvattingen over vrouwelijke racers en een aantal van de beste jonge talenten te ondersteunen om de top te bereiken.

>= More than Equal is een wereldwijd, onafhankelijk initiatief zonder winstoogmerk dat enkele van de beste scouts, fysieke trainers, psychologen, voedingsdeskundigen, racecoaches en coureurs uit de autosport samenbrengt... allemaal gericht op het vinden en ontwikkelen van de eerste vrouwelijke wereldkampioen van de Formule 1.

Opgericht door 13-voudig Grand Prix-winnaar David Coulthard en ondernemer Karel Komarek, met de ambitie om de barrières die specifiek zijn voor vrouwelijke racers in de Formule 1 te doorgronden en zo veel mogelijk weg te nemen, en om betere scouting en vroegtijdigere en continue ondersteuning te bieden.

