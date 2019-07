"MUROS" presenta conmovedoras historias humanas detrás de las fronteras más famosas del mundo

La primera entrega de MUROS está dedicada a la frontera entre Estados Unidos y México. Con una extensión de casi 2.000 kilómetros desde la costa del Pacífico hasta el golfo de México, atraviesa ciudades, cañones, ríos y desiertos. A lo largo de esta división, ya existen 750 millas de alambrados, paredes de concreto y barreras de hierro. El presidente Trump está decidido a extender el muro a lo largo de este límite para mantener alejadas a los cientos de miles de personas que cruzan a Estados Unidos cada año.

Cada episodio descubre las historias humanas que se viven detrás de estas paredes y responde a las preguntas: ¿por qué se construyeron?, ¿cómo afectan las vidas de las personas? y ¿qué sucede cuando se derrumban? La serie documental presenta poderosas historias de individuos y comunidades cuyas vidas han sido transformadas por estas murallas, y comparte los relatos de quienes apoyan su construcción y de los que viven una lucha constante para derribarlas.

MUROS es una serie de esperanza y de unión ante la desavenencia, y una apuesta al triunfo del espíritu humano a pesar de la división. La nueva producción investigativa también estará disponible en el app "Discovery en Español GO" para el mercado hispano de Estados Unidos. Para más información, visita Facebook @discoveryenespanol y @tudiscovery.

Acerca de Discovery en Español

Discovery en Español conecta a la audiencia hispana de Estados Unidos con las maravillas y posibilidades del mundo. A través de una programación única y de alta calidad, el canal ofrece historias fascinantes en los géneros de aventura, ingenio humano, historia natural, investigación y temas de actualidad. Creado por Discovery Inc., Discovery en Español está disponible en los paquetes hispanos de televisión paga en todo el país. El canal también llega a la audiencia a través del app "Discovery en Español GO", su producto de TV Everywhere (Android: http://bit.ly/2w6Spod iOS: http://apple.co/2fiMNE3, Roku: https://bit.ly/2Js7LxZ and Fire TV: https://amzn.to/2JoGT1P). Para más información, síguenos en Facebook @discoveryenespanol e Instagram @discoveryenespanol.

Acerca de Discovery Channel

Discovery Channel es una marca global dedicada a crear contenido de alta calidad basado en la vida real. Su misión consiste en informar, entretener y satisfacer la curiosidad de su público, a través de una variada programación en las áreas de ciencia, tecnología, naturaleza, historia, aventura humana y cultura mundial. Lanzado en los Estados Unidos en 1985, y en América Latina en 1994, Discovery Channel cuenta con 408 millones de suscriptores alrededor del mundo. ©2019 Discovery Communications, LLC. Discovery Channel y el logotipo de Discovery Channel son marcas de Discovery Communications, LLC. Todos los derechos reservados. Discovery también llega a la audiencia a través de contenido digital provisto por Discovery VR. Para conocer más sobre los programas de Discovery, visite www.tudiscovery.com o síganos en Twitter @TuDiscovery y en facebook.com/tudiscovery .

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/946626/Discovery_en_Espanol___MUROS.mp4

FUENTE Discovery en Español

SOURCE Discovery en Español