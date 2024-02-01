Модули n-типа с двумя слоями стекла от Shanghai Electric получили сертификат TÜV Süd

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Shanghai Electric

01 Feb, 2024, 09:09 ET

ШАНХАЙ, 1 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (далее: «Компания», SEHK:2727, SSE:601727) объявила о том, что подразделение Shanghai Electric по производству оборудования для солнечной энергетики Nency Solar Technology (Nantong) Co., Ltd. (далее: «Nency Solar») прошло сертификацию на соответствие стандартам IEC 61215:2021 и IEC 61730:2023 для своих солнечных (фотоэлектрических) модулей n-типа с двумя слоями стекла. Сертификаты были выданы международной организацией по испытаниям, инспекциям и сертификации TÜV SÜD после того, как солнечные модули продемонстрировали исключительные результаты в ходе всесторонней оценки, направленной на проверку и подтверждение их производительности, безопасности, срока службы и надежности.

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Shanghai Electric’s N-Type Double Glass Module Receives TÜV Süd Certification.
Shanghai Electric’s N-Type Double Glass Module Receives TÜV Süd Certification.

Эта новая веха, подтверждающая технологические достижения Shanghai Electric в солнечной энергетике, еще более укрепляет репутацию Компании как производителя качественной и функциональной продукции, который не перестает наращивать инвестиции в НИОКР, постоянно повышает уровень технологических инноваций и упрочивает свои позиции в сфере возобновляемых источников энергии, прокладывая путь к созданию более эффективного, надежного и высокопроизводительного оборудования, способного помочь миру ускорить движение к более экологичному будущему.

Солнечный модуль n-типа с двумя слоями стекла, выпущенный Nency Solar в 2023 году, является первым продуктом, созданным производителем в рамках его нового курса на разработку высокоэффективных фотоэлектрических модулей, знаменуя собой значительный прогресс на пути развития солнечной энергетики. Модуль характеризуется выходной мощностью до 630 Вт, КПД 3% и высокой двусторонней светочувствительностью, а также такими преимуществами, как низкий температурный коэффициент, низкая световая деградация (LID) и низкий уровень снижения мощности из-за воздействия отрицательного напряжения (PID), что повышает его универсальность и срок службы, а также долговечность в экстремальных погодных условиях.

Выпуск солнечного модуля — знаковое достижение в дорожной карте Shanghai Electric по созданию новой продукции для энергетического сектора — подчеркивает автономность Компании в отношении разработки и производства фотоэлектрических панелей и является важным шагом на ее пути к экологичному, низкоуглеродному и качественному развитию, закладывающим фундамент для будущего глобального расширения.

Nency Solar, 100% дочерняя компания Shanghai Electric, была основана в июне 2023 года по соглашению между Shanghai Electric и государственной администрацией района Хаймэнь города Наньтун, которое позволило Компании создать в городе базу для производства продукции для солнечной энергетики и осуществления НИОКР. Этот проект положил начало партнерству между городом Наньтун и Компанией, направленному на изучение новых моделей развития, ускоряющих рост сектора солнечной энергетики. Создание Nency Solar, целью которого является выход на производственную мощность 4,8 ГВт по выпуску высокоэффективных гетеропереходных (HJT) солнечных модулей, позволит превратить Наньтун в центр фотоэлектрической промышленности и тем самым способствовать индустриальной модернизации города.

В августе 2023 года Nency Solar и TÜV SÜD встали на путь стратегического партнерства, направленного на инновации в фотоэлектрической промышленности и охватывающего проекты по тестированию продукции, сертификации, оказанию услуг в области знаний и организации обучения. Тандем объединит усилия для изучения углеродно-нейтральных технологий и задействует свои ресурсы и опыт для сотрудничества в таких областях, как промышленная цепочка, стандартные системы и интеграция промышленности и финансов.

Такой деловой альянс позволит сторонам совместно разрабатывать отраслевые стандарты для технологии высокоэффективных модулей n-типа, на основе которых будут осуществляться анализ и проверка надежности модулей в реальных условиях эксплуатации. Планируется также реализация проектов по оценке опыта применения и выбросов углекислого газа модулей n-типа в солнечных электростанциях. В будущем, опираясь на свои технические достижения, компания Shanghai Electric намерена ускорить инновации при разработке новой продукции для энергетики. Стремясь расширить свое глобальное присутствие за счет развития партнерских отношений в энергетическом секторе, Компания будет вкладывать больше ресурсов в исследование новых технологий, которые помогут стимулировать развитие сектора и ускорить продвижение стран во всем мире к достижению целей по сокращению углеродного следа за счет предоставления им своих передовых решений.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2330943/SHANGHAI_ELECTRIC.mp4 
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