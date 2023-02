"NA CONTRAMÃO DO MERCADO E NA MESMA MÃO DA EMPRESA", AFIRMA DIRETORA PROMOVIDA ÀS VÉSPERAS DE SAIR DE LICENÇA

Há quatro anos na Amgen, Ana Paula Gazzotti será responsável pela área de Compliance da Amgen para a América Latina

SÃO PAULO, 13 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Convicção. Essa é a palavra que resume a reação de Ana Paula Gazzotti, da Amgen, ao receber a notícia de que seria a nova Diretora de Compliance da companhia para a América Latina. O sentimento de estar no lugar certo e de reconhecimento justifica um momento especial. A nomeação para um cargo de liderança de uma das áreas mais importantes e estratégicas da Amgen veio justamente em um período em que a colaboradora estava prestes a sair de licença para ter o segundo filho.

Apesar de ser um movimento de mudança e cada vez mais adotado pelas grandes marcas, que buscam valorizar a saúde mental do colaborador e implementar novos formatos de trabalho que melhorem a relação entre funcionário e empresa, o processo de reconhecimento que coloca um profissional em um posto maior dentro de uma companhia ainda segue padrões antigos, mas que já mudaram e estão sendo implementados por algumas empresas. "Mesmo indo na contramão do mercado, minha promoção não me surpreendeu. Ao contrário. Foi uma constatação de uma das várias ações que a Amgen coloca em prática, e que acompanho diariamente, focadas no bem-estar e no desenvolvimento pessoal e profissional do funcionário e em manter um ambiente inclusivo. O processo de seleção não levou em consideração minha gestação e licença-maternidade como algo negativo, e sim focou em uma visão de longo prazoe que reforça o compromisso com a diversidade e inclusão da empresa", explica a nova Diretora de Compliance da Amgen para a América Latina.

Mais do que a satisfação individual por conta de um funcionário motivado após subir de cargo, a repercussão coletiva é outro ponto essencial que deve ser levado em consideração em processos de mudança de cargo. "Notei um impacto positivo de muitas pessoas que trabalham comigo. Isso reverberou bastante internamente e mostrou que os indivíduos querem fazer parte de um ambiente integrado diverso. Trata-se de uma cultura corporativa que faz com que o funcionário valorize ainda mais o próprio local de trabalho, se sinta pertencente, mais feliz e mais produtivo", explica Ana Paula Gazzotti.

Sobre a Amgen

A Amgen está empenhada em usar todo o potencial da biologia para pacientes que sofrem de doenças graves, descobrindo, desenvolvendo, fabricando e fornecendo terapias humanas inovadoras. Para isso, a empresa conta com ferramentas, como genética humana avançada, para desvendar as complexidades das doenças e entender os fundamentos da biologia.

A Amgen se concentra em áreas de alta necessidade médica e aproveita sua experiência para mapear e desenvolver soluções que melhorem os resultados de saúde e a vida das pessoas. Pioneira em ciência e inovação desde 1980, a Amgen cresceu e se tornou uma das principais empresas independentes de biologia e tecnologia do mundo, alcançou milhões de pacientes em todo o planeta e está sempre desenvolvendo uma linha de medicamentos com potencial inovador. A Amgen é uma das 30 empresas que compõem o Dow Jones Industrial Average e ainda faz parte do índice Nasdaq-100. Em 2022, foi nomeada uma das "Melhores Empregadoras do Mundo" pela Forbes e uma das "100 Empresas Mais Sustentáveis da América" pela Barron's.

Para mais informações, visite: Amgen Brasil e siga-nos no Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok e YouTube.

