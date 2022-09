« NBA DISTRICT », UN ÉVÉNEMENT POUR LES FANS DE BASKETBALL, SE DÉROULERA À ABU DHABI POUR RENDRE HOMMAGE À LA NBA ET À LA CULTURE POPULAIRE DU 5 AU 9 OCTOBRE DANS LE CADRE DES PREMIERS MATCHS DE LA LIGUE AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

ABU DHABI, EAU, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La National Basketball Association (NBA) et le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ont annoncé aujourd'hui que « NBA District », un événement immersif et interactif organisé pour les fans dans le cadre des jeux NBA Abu Dhabi 2022 , se tiendra à Manarat Al Saadiyat à Abu Dhabi du jeudi 6 octobre au dimanche 9 octobre.

Les Hawks d'Atlanta et les Bucks de Milwaukee, champions de la NBA en 2021, joueront deux matchs de présaison à l'Etihad Arena sur l'île de Yas à Abu Dhabi le jeudi 6 octobre et le samedi 8 octobre à 20 heures, les premiers matchs de la ligue aux Émirats arabes unis (EAU) et dans le golfe Persique.

Parfait pour les personnes qui assisteront aux matchs ou qui visiteront la région, NBA District sera une vitrine de la musique, des médias et de l'art associés à la culture de la NBA. Les fans pourront rencontrer des personnalités de la NBA du monde entier, assister à d'authentiques matchs de la NBA, participer à des activités de basketball et acheter des produits dérivés de la NBA en édition limitée.

« Nous sommes impatients de pouvoir enrichir l'expérience de la NBA avec NBA District, un événement incontournable pour les fans et les familles, a déclaré SE Saleh Mohamed Saleh Al Geziry, directeur général du tourisme à DCT Abu Dhabi. Au Manarat Al Saadiyat, tous les visiteurs pourront apprécier l'atmosphère immersive et palpitante des matchs en direct, participer à des activités de basketball exaltantes et se divertir. Accueillir NBA District dans le cadre des premiers matchs de la NBA dans la région est également un moment très marquant pour Abu Dhabi, dans la mesure où nous continuons à attirer des sports mondiaux de premier plan, à partager notre chaleureuse hospitalité émiratie et à présenter au monde entier les nombreuses expériences passionnantes, inspirantes et relaxantes de notre ville. »

Les activités proposées aux fans lors du NBA District comprennent des séances de photos officielles avec l'emblématique trophée Larry O'Brien et des discussions en direct avec des ateliers auxquels participent des joueurs actuels et anciens de la NBA, des créateurs de contenu du monde entier, des artistes et des animateurs. Les fans pourront s'affronter sur le terrain éphémère « NBA Ice Buckets » dans un match de basket avec buzzer pour avoir la chance de gagner des prix NBA.

Un billet d'une journée pour NBA District coûte 55 AED, tandis qu'un billet pour les cinq jours coûte 215 AED. Les fans peuvent acheter des billets pour NBA District et les jeux NBA Abu Dhabi 2022 en se rendant sur NBAEvents.com/AbuDhabi et suivre @NBAArabic sur Facebook , Instagram et Twitter pour connaître les dernières nouvelles. Ils peuvent également télécharger l' application NBA Events pour obtenir plus d'informations sur les participants et les événements spéciaux du NBA District. De nouveaux programmes, activités et participants seront annoncés avant l'événement.

Les jeux NBA Abu Dhabi 2022 s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration pluriannuelle inédite entre la NBA et DCT Abu Dhabi. Dans le cadre de cette collaboration, DCT Abu Dhabi, sous le nom de « Visit Abu Dhabi », sera le partenaire officiel de la NBA en matière de tourisme au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe et en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1905313/NBADistrict.jpg

