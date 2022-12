« Nirmacom » d'Hetero est la première version générique au monde du médicament oral « PAXLOVID » contre la COVID-19 à recevoir la préqualification de l'OMS

« Nirmacom » (Nirmatrelvir) d'Hetero, une version générique du médicament antiviral oral COVID-19 de Pfizer, « PAXLOVID », est emballé conjointement avec des comprimés de ritonavir

Avec le lancement de Nirmacom, Hetero vise à étendre l'accès à l'antiviral révolutionnaire dans 95 PRFI, dont l'Inde

HYDERABAD, Inde, 27 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Hetero, la principale société pharmaceutique indienne ayant la plus grande portée mondiale, a annoncé aujourd'hui la réception de l'approbation du programme de préqualification des médicaments de l'Organisation mondiale de la santé (PQ de l'OMS) pour sa version générique du nirmatrelvir, candidat au traitement antiviral oral COVID-19. Il s'agit de la première préqualification pour une version générique du médicament antiviral oral COVID-19 de Pfizer, « PAXLOVID », que l'OMS a qualifié de meilleur choix thérapeutique à ce jour pour les patients à haut risque[1].

L'OMS a formulé une forte recommandation pour le nirmatrelvir et le ritonavir pour les patients atteints de COVID-19 léger et modéré présentant le plus grand risque d'hospitalisation, tels que les patients non vaccinés, âgés ou immunodéprimés.

Le combi pack, lancé par Hetero sous le nom de Nirmacom, contiendra du nirmatrelvir 150 mg (2 comprimés) et du ritonavir 100 mg (1 comprimé). Il est disponible uniquement sur ordonnance et doit être initié dès que possible après le diagnostic de la COVID-19 et dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes. Nirmacom sera fabriqué dans les installations d'Hetero en Inde.

Le Dr Vamsi Krishna Bandi, directeur général du groupe de sociétés Hetero, a déclaré : « La préqualification de Nirmacom par l'OMS est une étape importante dans la lutte contre la COVID-19 car elle nous permet d'élargir l'accès à cet important médicament antirétroviral innovant aux personnes qui en ont besoin. Nous nous engageons à rendre Nirmacom disponible plus rapidement à des prix abordables dans 95 PRFI, dont l'Inde. »

Hetero a conclu un accord de licence volontaire non exclusif avec Medicines Patent Pool (MPP) pour la fabrication et la vente d'une version générique du nirmatrelvir, candidat traitement antiviral oral COVID-19 de Pfizer, qui est envoyé avec le ritonavir (nirmatrelvir ; ritonavir), dans les PRFI.

Charles Gore, directeur exécutif de MPP, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir la première version générique du nirmatrelvir sous licence MPP avec Pfizer, recevoir l'approbation d'assurance qualité de l'OMS. Il s'agit d'une réalisation impressionnante de la part d'Hetero, puisque nous avons annoncé les accords de sous-licence il y a seulement neuf mois. Avec la recrudescence des cas de COVID-19, nous devons faire en sorte que les traitements soient facilement accessibles dans les pays à revenu faible et intermédiaire, afin que personne ne soit laissé pour compte. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.hetero.com .

[1] https://www.who.int/news/item/22-04-2022-who-recommends-highly-successful-covid-19-therapy-and-calls-for-wide-geographical-distribution-and-transparency-from-originator

