NotreCoeurPourLaFetedeLaBiere - brasseries de Munich et la familie de l'Oktoberfest envoint leurs salutations au monde entier

MUNICH, 19 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Des coups de canon et l'« Ozapft is! » du maire de Munich, pour signifier « la bière est tirée », sonnent généralement le début de l'Oktoberfest – pas en 2020. À l'initiative de Paulaner, l'une des six brasseries traditionnelles de Munich qui servent leur bière à cette occasion, taverniers, forains, représentants de la ville, Münchner Kindl, mascotte de la célèbre fête, et membres de l'Association des brasseries de Munich se sont réunis à 10 heures pour montrer que leur cœur bat pour la Fête de la bière et envoyer un message aux fans du monde entier.

- L'image est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com) -

Un cœur réalisé avec les tables et bancs typiques encadrait les majestueux chars des brasseries. Chacune d'elle a tiré la bière d'un fut amené pour l'occasion et les participants ont trinqué à distance. Une façon de saluer tous ceux qui ne sont pas venus à Munich pour faire la fête cette année. La tristesse suscitée par l'annulation de la Fête de la bière était partagée par tous les participants, mais l'attachement à la plus grande fête populaire du monde s'est également exprimé.

L'initiative est née en coopération avec la maison de couture « Hirmer und Amsel Trachten », lors d'un rassemblement autour de la création d'une photo pour l'annulation de la Fête de la bière. Une pièce unique de dirndl, costume traditionnel, spécialement réalisé avec une déclaration d'amour à la Fête de la bière, fait également partie de l'action #NotreCœurPourLaFêteDeLaBière.

Andreas Steinfatt, directeur général de la brasserie Paulaner et président de l'Association des brasseries de Munich, souligne : « Avec cette campagne, nous voulons créer une image qui marquera le souvenir de l'annulation de la Fête de la bière. Loin de la Theresienwiese, en respectant la distanciation, sans célébration, nous montrons combien cette période est chargée d'émotion pour nous et à quel point notre Fête de la bière nous manque. »

