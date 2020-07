"O Novo Jovem" é o sonho mais próximo de Samuel Meneses que pretende revolucionar o Ensino no Brasil

SÃO PAULO, 30 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Filho dos Bispos Jarbas e Patrícia, Samuel tomou uma decisão logo cedo, aos 16 anos de idade decidiu sair da escola tradicional. No começo sua mãe encontrava-se insegura e seu pai o influenciava a seguir um novo caminho, dessa maneira permitiram que o jovem realmente fosse estudar algo novo e que muitas pessoas desconheciam, o Marketing Digital.

Há 5 anos atrás, Samuel começou a estudar o ramo mais buscado na atualidade, principalmente após a pandemia, e que vem ajudando tantos empresários e empreendedores pelo Brasil e mundo. Logo, Meneses se tornou especialista em gestão de trafego.

O fato dele ter atingido e impactado tantas pessoas, se deve ao fato dessa nova profissão ser extremamente necessária para o mercado atual. Quem atua nele passa a ser responsável por gerar movimento e renda em canais de negócios de diversos portes, desde negócios locais a grandes empresas.

Além de ser responsável por gerar o movimento e renda para quem o contrata, o profissional gestor de trafego utiliza mecanismos e ferramentas que garantem que um determinado produto ou serviço de uma empresa específica, seja visto por quem realmente tem interesse na compra.

Esse trabalho é realizado através de plataformas que gerenciam anúncios no Google ou em redes sociais (Facebook e Instagram). Todo o público alvo é definido por região, poder de compra, idade, sexo, interesses e muito mais.

O mundo mudou completamente e, mesmo antes da pandemia, diversas empresas dependiam da venda on-line, agora essa necessidade se tornou ainda mais concreta.

O que fez com ele também, nos últimos meses, se tornasse referência para outros jovens, devido ao retorno financeiro que conquistava em seus projetos, "até mais do que um médico com apenas 21 anos de idade".

O que mais motivava o Samuel não foi apenas o dinheiro e a profissão que estava ensinando aos jovens a seguir, mas o que ele sempre buscou era poder responder às perguntas e críticas sobre o seu sucesso.

Um exemplo: Como um adolescente tão novo e "sem estudo" conseguiria algo tão impressionante assim?

Decidido a responder essa e outras questões, resolveu criar uma nova forma de ensinar o que realmente ele aprendeu ao longo desses 5 anos.

Samuel, então, lançou recentemente um novo Projeto chamado: O Novo Jovem.

Neste projeto, ele pretende ensinar as 5 áreas que mais ajudaram ele a se tornar quem é hoje, são elas:

Desenvolvimento Pessoal

Finanças

Carreira

Relacionamento

Saúde

Para isso, ele conta com a ajuda de profissionais específicos de cada área para contribuir e entregar um novo e único ensino com um valor acessível a todos que realmente querem conquistar seus objetivos de vida.

"Eu não tenho nada contra o ensino tradicional, até apoio alguns alunos a fazer faculdade se for o sonho deles, mas existem temas que são primordiais para qualquer pessoa e é isso que nós vamos ensinar", pontua o empreendedor.

Os jovens, por sua vez, estão cada vez mais interessados em aprender novas habilidades, profissões e se preparando para o futuro que será totalmente diferente do que vivemos atualmente.

"Vou oferecer acesso ao meu projeto por valores semelhantes aos canais de seriados e filmes, porém meu objetivo, além de ensinar, é criar uma comunidade que irá se ajudar e reduzir o número de desempregados no Brasil. É relevante ressaltar que não é necessário ter graduação, ter acima de 18 anos e nem mesmo ter conhecimentos em qualquer área para ingressar no Projeto, basta querer", destaca Samuel.

