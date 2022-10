"O Raro Também Pode Acontecer": no mês das crianças, um desenho animado reforça marcos importantes do desenvolvimento neurológico dos bebês

O último vídeo da série "Histórias para se Viver" mostra o encontro dos quatro personagens da campanha - Zeca, Cora, Sara e Chuchu - em uma aventura no parque e traz informações importantes sobre os sinais e sintomas da atrofia muscular espinhal (AME)

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Sempre comprometida em levar informação de qualidade à população, a Biogen lançou, em março/22, a segunda fase da campanha "O Raro Também Pode Acontecer". Agora, os personagens da coleção de contos de ninar "Histórias para se viver", ganharam vida e se transformaram numa série animada educativa. O objetivo da campanha é divulgar a importância de acompanhar a evolução motora dos pequenos, e identificar de forma precoce sinais e sintomas que possam ser indicativos de inúmeras doenças, uma delas a atrofia muscular espinhal (AME), que se trata de uma doença neuromuscular rara¹, genética² e que se manifesta de forma muito diversa em cada indivíduo.

Para celebrar o mês das crianças e reforçar a relevância do olhar atento aos bebês, foi lançado hoje o último vídeo da série, intitulado "Um Dia No Parque". Nele, os quatro personagens das animações anteriores - Zeca, Cora, Sara e Chuchu - se reúnem para uma aventura final recheada de informações importantes sobre alguns dos marcos motores de desenvolvimento. Um piquenique no parque é o cenário desse encontro, onde cada um mostrará sua jornada e quais os movimentos já conseguem realizar sozinhos, de acordo com a faixa etária de cada um.

A importância do tema se dá pois, o quanto antes a AME é diagnosticada e tratada, maiores são as chances de que as crianças se desenvolvam dentro do esperado¹. Por isso, é essencial munir os pais, mães, cuidadores e profissionais de saúde de informação sobre o valor do monitoramento e acompanhamento dos marcos motores para identificar atrasos ou perdas de habilidades.

A campanha O Raro Também Pode Acontecer

Junto a "Um Dia No Parque", as animações anteriores "Zeca Vai Deitar e Rolar", "Cora, A Surfista Voadora" e "Momento Sideral" também estão disponíveis no hotsite Juntos Pela AME. Ali é possível encontrar conteúdo sobre marcos motores, sobre a AME e seu contexto no país, ferramentas para monitorar e cuidar dos(as) filhos(as) e ler depoimentos de diferentes lados dessa mesma história. A coleção de flipbooks da primeira fase do "Histórias para se viver" também está disponível no site.

"Acompanhar a rotina de um bebê não é uma tarefa fácil, requer muitos cuidados e atenção redobrada, por isso essa campanha é tão fundamental. Temos um firme e duradouro compromisso com os pacientes, profissionais de saúde e todas as pessoas envolvidas na vida de quem tem AME. Desde 2020, estamos trabalhando de maneira cada vez mais abrangente e diversificada com a campanha para conscientizar a população sobre a importância da atenção aos marcos motores, a questão do diagnóstico pré-sintomático na AME e a relevância de se enxergar além da doença e perceber o que cada pessoa precisa", afirma Carolina Cavanha, gerente sênior de assuntos corporativos na Biogen Brasil.

Os marcos motores de desenvolvimento

A maneira que os pequenos brincam, aprendem, falam, agem e até se movimentam dão indicações importantes sobre o seu crescimento. Assim, os marcos motores de desenvolvimento são movimentos que os bebês e crianças conseguem fazer em uma determinada idade3. Pequenas ações têm grande impacto no neurodesenvolvimento e, por isso, é tão importante observar de perto a evolução de cada fase. O não cumprimento de um ou mais desses padrões pode ser sinal de que algo está errado e pode ter impacto negativo no neurodesenvolvimento do bebê ou da criança.

"O tempo é um fator determinante e, conseguir identificar que o bebê ainda não conquistou algum movimento no tempo esperado, ou que tenha conquistado, mas posteriormente perdido a habilidade, é muito importante para que haja o diagnóstico precoce de doenças raras como a atrofia muscular espinhal (AME). Isso vai ser fundamental para que as famílias consigam um cuidado mais apropriado para a pessoa e que ela, consequentemente, viva uma vida com muito mais qualidade", explica Dra. Tatiana Branco, diretora médica para o Brasil, na Biogen.

Alguns sinais para ficar atento(a) no desenvolvimento da primeira infância4-5:

Para baixar os cartazes e ler mais sobre os marcos motores, acesse o site do Juntos pela AME

Saiba mais sobre a atrofia muscular espinhal - AME

A AME é uma das mais de 8 mil doenças raras conhecidas no mundo e afeta, aproximadamente, entre 7 e 10 bebês a cada 100 mil nascidos vivos4, sendo a maior causa genética de morte em crianças de até dois anos de idade6. Se caracteriza por uma fraqueza progressiva, que compromete funções como respirar, comer e andar8. No Brasil, ainda não há um estudo epidemiológico que indique o número exato de indivíduos afetados pela doença. A AME é classificada clinicamente em tipos (que vão do tipo 0 ao 4), com base no início dos sinais e sintomas e nos marcos motores atingidos pelos pacientes4.

Por ser rara, ainda que o exame diagnóstico esteja disponível no sistema público de saúde, a identificação da AME ainda é complexa e demorada, especialmente pela falta de conhecimento sobre os sinais e sintomas da doença, tanto por parte da população geral, como também por parte de profissionais da saúde. Quanto mais rápido houver a confirmação da AME, mais cedo as famílias terão a chance de realizar uma intervenção precoce. Como resultado, podemos esperar um cuidado específico e que poderá mudar o futuro dessa pessoa e de sua família7, dado que a AME também é uma doença progressiva.

Sobre a Biogen

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1931776/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1931774/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1931773/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1931772/4.jpg

