« Paquet lecture surprise à Qingdao » pour le Nouvel An 2021

Le 1er janvier 2021, à 10 heures du matin, des écrivains, des artistes, des membres de la Ligue de la jeunesse communiste et des résidents ordinaires, tous volontaires, ont commencé à marcher vers la jetée de Qingdao et distribué des paquets surprises aux personnes présentes. Dans un souci de conformité aux mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie, la cérémonie de lancement qui était initialement prévue sur place a été annulée pour en faire une activité de rencontre. Un jeune touriste de Shanghai a déclaré : « J'avais reçu des cadeaux de ma famille, de ma partenaire et d'amis pour le Nouvel An, mais jamais un cadeau d'une ville. C'est l'affection que me témoigne Qingdao, une ville que j'aime. » Mlle Wang de Shenzhen a été surprise. « Le cadeau est trop original et exquis, et je ne peux m'empêcher d'être touchée par les salutations solennelles de la ville. » Cinq jeunes qui ont réussi le concours d'entrée à l'université en 2020 et sont venus à Qingdao pour y étudier, originaires de Tai'an dans le Shandong, de Datong dans le Shanxi, de Liaocheng dans le Shandong, de Liangshan dans le Sichuan et de Chaohu dans l'Anhui, ont reçu les paquets surprises distribués sur place sur la jetée et ont exprimé avec joie leurs sentiments et leurs souhaits pour la ville.