"Parem de falar. E façam alguma coisa!": crianças cobram negociadores da COP28 por ações concretas para combater a crise climática

UNICEF e Alana captaram depoimentos de crianças e adolescentes ao redor do mundo nos filmes do projeto "O que importa", e elas contam como a emergência climática tem afetado suas vidas e propõem soluções; filmes foram desenvolvidos em parceria com a Fbiz



SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- As reuniões da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas vão ter uma participação diferente este ano: além dos tradicionais representantes engravatados dos Estados membros da ONU, serão ouvidos 25 depoimentos de crianças de 12 países. Elas contam como sua vida vem sendo impactada por eventos climáticos extremos e cobram ações efetivas das autoridades. Os filmes foram produzidos pelo UNICEF e pelo Alana, e desenvolvidos pela agência Fbiz. A COP28 vai até o dia 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes.

Assista o filme aqui: http://bit.ly/the-important-stuff

As crianças são as mais impactadas pela emergência climática e representam um terço da população mundial (cerca de 2,2 bilhões de pessoas), sendo que metade delas (mais de 1 bilhão) vive hoje em locais expostos a severos riscos climáticos, especialmente no Sul Global. Hoje, no mundo, mais de 1 em cada 4 mortes de crianças menores de 5 anos são atribuíveis a ambientes insalubres. Apesar disso, as crianças não participam nem são levadas em consideração nas agendas e negociações da COP, que definirão suas vidas. Em mais de 30 anos desde a entrada em vigor da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, também conhecida pela sigla UNFCCC, nunca houve uma decisão centrada na proteção de crianças e adolescentes.

"Quando falamos sobre mudanças climáticas, estamos falando sobre crianças. Precisamos proteger o futuro delas — é simples assim. Os depoimentos poderosos dessas crianças precisam ser a última coisa que os negociadores vão ouvir antes de entrarem nas negociações que determinarão em que tipo de mundo elas crescerão. Só podemos esperar que eles escutem", diz Gautam Narasimhan, líder global da UNICEF para questões sobre mudança climática.

"As crianças não são apenas vítimas, elas também têm contribuído ativamente como agentes de mudança. Temos visto crianças se levantarem ao redor do mundo e pressionarem por soluções. Elas têm o direito de participar das decisões", diz JP Amaral, gerente de Natureza do Alana. Na COP28, elas serão vistas e ouvidas nos espaços mais influentes, como o Evento dos Líderes: Juventude e Educação - A Força Latente da Ação Climática, às 9 horas, dia 2 de dezembro, e também no domo do Al Wasl Plaza, em Dubai, no dia 8 de dezembro.

Nos filmes, que fazem parte do projeto "O que importa" ("The important Stuff, em inglês) crianças de Madagascar, Somália, Sérvia, Austrália, Paquistão, Cazaquistão, Malásia, Estados Unidos, Barbados, Egito, Emirados Árabes e Brasil expressam com espontaneidade suas preocupações genuínas e clamam por soluções imediatas dos principais líderes do planeta. Os depoimentos surgiram a partir da pergunta "Você acha que os adultos estão fazendo o suficiente para ajudar a resolver os problemas das mudanças climáticas"? As crianças foram taxativas em suas respostas:

"Gostaria de dizer que sim, mas não estão", Yehansa (Austrália);

"Acho que os adultos não fazem nada em relação às mudanças climáticas", Hidaya (Somália);

"Parem de brigar e vamos nos concentrar no que realmente importa", Sadie (Estados Unidos);

"Se vocês continuarem queimando, a gente vai morrer nesse calor", Raoni (Brasil)

"Já somos pobres e se as alterações climáticas continuarem, estaremos realmente em apuros", Lova (Madagascar);

"Diria para eles se esforçarem mais", Lamar (Egito);

"Sem ofensas, mas vocês só têm mais alguns anos de vida, enquanto eu tenho apenas 11 anos e quero viver a minha vida!", Aleema (EUA);

"Parem de pensar e façam algo de uma vez por todas", Laila (Barbados);

"As mudanças climáticas arruinaram minha vida", Anja (Sérvia).

De acordo com Carla Cancellara, diretora-executiva de Criação da agência Fbiz, os filmes representam a materialização da criatividade a serviço de uma causa que realmente importa: "O desafio foi traduzir de fato o propósito de dar voz às crianças. Isso implicou em não fornecer um roteiro para que elas memorizassem e reproduzissem, mas em transformar suas próprias reflexões em filmes originais. Além de conseguir fazer as costuras necessárias para obter narrativas representativas de regiões e realidades ao redor do mundo, unindo-as num resultado final que fizesse sentido", afirma.

As imagens foram captadas com a colaboração dos escritórios locais do UNICEF. No caso do Brasil, a direção foi conduzida por Gabriela Brigagão e Dyego Barbosa Figueiredo, com apoio do Estúdio Dead Pixel. Houve filmagens tanto no Jardim Pantanal, bairro do extremo leste de São Paulo, quanto em Alter do Chão, no Pará. A produtora geral de som é a Mission Music.

Ficha Técnica

Título dos filmes: Projeto "O que importa"

Anunciante: Alana

Produto: COP28

Agência: Fbiz

CEOs: Fernand Alphen e Paulo Loeb

Diretor Executivo de Criação: Carla Cancellara

RTVC/Artbuyer: Aline Fernandes

Criação: Ryan Bussi, Gustavo Cavinato, Rafael Britzki, Rafael Dias, Gustavo Verçosa

Conteúdo: Carolina Monterisi, Camila Bevilacqua, Lara Alfieri, Rodrigo Torres

Mídia: Gabriela Amato, Nathan Adelino

Tradução: Renata Garcia

Revisão: Beatriz Bezerra e Maria Julia Nascimento

Negócios: Lara Magalhães, Juliana Passini, Thiago Segundo, Ygor Attie

PR (Alana): Regiane Oliveira, Myrian Vallone, Belisa Barga

PR (Fbiz): Otávio Almeida, Maria Fernanda Pereira

Comunicação Interna e Linguagem: Eliane Arakaki

Produtora de Vídeo: Dead Pixel

Direção: Gabi Biga, DYG Midnight

Produção Executiva: Gustavo Michelucci

Atendimento: Adriana Mamprin

Direção de Fotografia: Thyago Ribeiro

Operadores câmera: Paula Coradini, Cristiano Santa Cruz, Carlos Taparelli

Som direto: Rafael "Cumis"

Drone: Cristiano Santa Cruz, João Romano

Produção de Casting: Caca Oliveira

Diretora de Produção: Adriana Mamprin

Produção local (Alter do Chão): Eliane Coelho

Montagem: Nacho Martin

Assistente de edição: Pedro Padin

Color: Junior Xis

Motion: Rodrigo Dutra

Finalização: Nacho Martin

Produtora de Som: Mission Music

Produtores: Gabriel Soster e Marcelo Dino

Técnico de som: Cblau

Atendimento Produtora de Som: Sabrina Geraissate e Iara Pertusi

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2290952/Alana.jpg

FONTE Alana