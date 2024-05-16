"PERREO 大师" NFASIS 发布新作品

在标志性的超级碗上与 JLO 精彩合作之后，"PERREO 大师" NFASIS 发布了一部名为《A LA BIM BOM BAM》的新作品

殿堂级国际音乐人将于六月抵达迈阿密开展其宣传巡演

双胞胎组合 Roylimar 和 Rogerlin "Las Gemelas del Free"、DJ Human Star 和 Angel Fire 联袂来到哥伦比亚麦德林进行其最新合作作品的录制。

迈阿密2024年5月16日 /美通社/ -- @newconceptpr - 多米尼加共和国才华横溢且备受争议的都市音乐歌手兼作曲家 NFASIS (Joel García Domínguez) 再度出击，带来一首新单曲《A la Bim Bom Bam》，该单曲现已在各大数字平台上发行，将为舞池带来震撼体验。 凭借爆红神曲，其继续在全球范围内被誉为"Perreo 大师"，令整个世界都沉迷于"perrear"的节奏中。

凭借与 Roylimar 和 Rogerlin "Las Gemelas del Free"（他们在 YouTube 频道上拥有超过 396 万的粉丝）的合作，再加上 DJ Human Star 和 Angel Fire 的加入，《A la Bim Bom Bam》有望成为都市音乐界的里程碑。这首歌由 DJ Megga 制作，由 NFASIS 与 Cristian Issa Pérez Feliz 共同创作，在多米尼加共和国录制，其音乐视频在哥伦比亚麦德林拍摄，旨在让每个人都沉浸在舞动的节奏中。

“PERREO 大师” NFASIS

拥有一张白金唱片和 6 张金唱片的 NFASIS 以其创作的"爆红"热门歌曲和病毒式爆红作品而闻名，如《Lento》、《El Tra Tra》和《Como Shakira》，这些作品在全球范围内累计观看量达数亿次。此外，与 Bad Bunny 合作的《Loco pero Millonario Remix》以及与 Gianluca Vacchi、JonZ 以及像 Hugel、Diplo、Blondish 等 DJ 的合作，使其成为当下最具影响力的艺术家之一。其音乐跨越国界且不分语言，使其甚至有机会参与标志性的超级碗表演，与著名歌手 Jennifer Lopez 合作演唱其歌曲《Lento》。此外，他的音乐还出现在 3 部 Netflix 剧集中，包括《Guerra de Vecinos》和《Elite》。

NFASIS 以其富有感染力的风格和脍炙人口的歌词赢得了全球数百万人的喜爱，包括 Jessica Alba、Sofia Vergara、Charli D'Amelio、Howie Mandel、Rauw Alejandro、Ninel Conde 和 Lele Pons 等名人，他们参与了著名的"Ahi 挑战"，该活动在 TikTok 上的观看量已超过15亿次。就连 OprahWinfrey 都在她的杂志中强调了这一爆红现象，并解释了如何表演这种流行舞蹈。

"这首歌是一首雷鬼动风格的曲子，带有其独特的律动。我希望它能成为一首让大家兴奋舞动的快乐曲目。我希望人们在我的音乐中享受快乐和跳舞，感受到腰部和臀部的律动。"他被誉为"音乐界的多米尼加动漫"，这位著名歌手评论道。因为他自称是一个宅男，一名动漫迷。

《A la Bim Bom Bam》发布后，NFASIS 继续在音乐界留下其足迹，并正在筹备令人激动的国际巡演，他将于六月份访问迈阿密，并将推出一系列誓将席卷全球的新作品。

在各大数字平台上收听《A la Bim Bom Bam》 点击此处

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