在標桿性的超級碗上與 JLO 的驚艷合作後，「PERREO 大師」NFASIS 又發佈新作《A LA BIM BOM BAM》

殿堂級國際音樂人將於六月抵達邁阿密，開啟宣傳巡演

雙胞胎組合 Roylimar 和 Rogerlin「Las Gemelas del Free」、DJ Human Star 和 Angel Fire 也在哥倫比亞麥德林參與了這次合作錄製。

邁阿密2024年5月16日 /美通社/ -- @newconceptpr - 多才多藝且充滿爭議的多米尼加共和國都市音樂創作歌手兼編曲家 NFASIS（Joel García Domínguez）推出了全新單曲《A la Bim Bom Bam》，這首歌現已在各大數碼平台上架，定必引爆舞池。他憑著風靡全球的「perrear」（一種舞蹈風格）的大熱作品，繼續穩坐全球公認的「Perreo 大師」寶座。

與擁有超過 396 萬 YouTube 粉絲、被譽為「Las Gemelas Del Free」的 Roylimar 和 Rogerlin、DJ Human Star 以及 Angel Fire 攜手合作，《A la Bim Bom Bam》注定成為城市音樂界的劃時代鉅作。 這首歌由 DJ Megga 製作，由 NFASIS 與 Cristian Issa Pérez Feliz 共同作詞，在多明尼加共和國錄製，其音樂影片在哥倫比亞麥德林拍攝，旨在鼓動全球樂迷盡情舞動。

憑著一張白金唱片和 6 張金唱片累積的輝煌戰績，NFASIS 以其打造「熱門金曲」和病毒式爆紅作品的才華聞名，例如《Lento》、《El Tra Tra》和《Como Shakira》等，這些歌曲的觀看次數累計超億次。 此外，他與 Bad Bunny 合作了《Loco Pero Millonario Remix》，還與 Gianluca Vacchi、JonZ 以及 Hugel、Diplo、Blondish 等 DJ 合作，成為當下最具影響力的藝術家之一。他的音樂超越了國界和語言，甚至送他登上了標桿性的超級碗舞台，他與知名歌手 Jennifer Lopez 合作歌曲《Lento》。 此外，他的音樂還出現在 3 部 Netflix 劇集中，包括 《Guerra de Vecinos》和《Elite》。

NFISIS 極具感染力的風格和朗朗上口的歌詞贏得了全球數百萬人的喜愛，其中包括 Jessica Alba、Sofia Vergara、Charli D'Amelio、Howie Mandel、Rauw Alejandro、Ninel Conde 以及 Lele Pons 等名人，他們都參加了著名的「Ahi 挑戰」，該活動在 TikTok 上的點擊量突破了超過 15 億次。就連 OprahWinfrey 也在她的雜誌中提到了之一病毒般的現象，並解釋了如何表演這種流行舞蹈。

「這首歌是一首帶有獨特律動的雷鬼舞曲，我希望它能成為一首讓每個人都跳起來的快樂曲目。 我希望歌迷能在我的音樂中找到樂趣、盡情跳舞，感受腰部和臀部的節奏」，這位知名歌手評論道。他也被稱為「音樂界的多明尼加動漫」，因為他自認自己是一個「禦宅族」——動漫的忠實粉絲。

NFASIS 在發行《A la Bim Bom Bam》後，再創樂壇佳績，並蓄勢待發展開全球巡迴演唱會，其中六月份將登陸邁阿密，更承諾帶來席捲全球的全新作品。

在各大數碼平台收聽《A la Bim Bom Bam》 點擊此處

在 YouTube 上觀看影片《A la Bim Bom Bam》點擊 此處

在社交媒體上追蹤 NFASIS

Instagram @nfasis | YouTube @1000virtudes | TikTok @nfasis

聯絡方式

NEW CONCEPT PR

Fabiola Malka

786.285.7783

[email protected]

@newconceptpr

NFASIS