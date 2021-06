"¡Pleibol!" Se asoma al Verano 2021 del Smithsonian

WASHINGTON, 29 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este verano, el chasquido del bate y el rugido de la multitud resonarán en los campos vecinales y estadios de la Liga Mayor. El 2 de julio, "¡Pleibol! In the Barrios and the Big Leagues/En los barrios y las grandes ligas", una exhibición bilingüe, se abrirá en el Museo Nacional de Historia Estadounidense de Smithsonian.