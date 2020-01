"¡Pleibol!" se desliza en el Smithsonian en el otoño de 2020

WASHINGTON, 8 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Antes de ser un campeón de la Serie Mundial, Anthony Rendón, el ex jugador de tercera base de los Nacionales de Washington y actualmente Angelino de Los Ángeles, era un niño común, que fue contratado para el béisbol juvenil en la YMCA en Houston. Su camiseta de cuando era un pequeño y su "primera" tarjeta de béisbol se exhibirán en la próxima exposición del Smithsonian, "¡Pleibol! In the Barrios and the Big Leagues/En los barrios y las grandes ligas" en el Museo Nacional de Historia Americana a partir del 9 de octubre de 2020.

La historia de Rendón, como la de muchas familias amantes del béisbol en comunidades latinas, muestra pasión y dedicación al juego. La exposición bilingüe captará la emoción del deporte y destacará cómo las latinas y los latinos han transformado la cultura y la sociedad norteamericanas a través del lente del béisbol, el pasatiempo nacional.

El Servicio de Exposiciónes Itinerantes de la Institución Smithsonian (SITES) llevará una version de "¡Pleibol!" a 15 ciudades hasta 2025. En Washington, D.C., la exposición se inaugura en la Galería de Documentos Albert M. Small del museo y exhibirá más de 60 artefactos y objetos como tarjetas de béisbol, programas y álbumes de recortes.

Durante el siglo XX, en los Estados Unidos y en América Latina, el béisbol ofreció a las comunidades latinas una vía hacia un futuro mejor. En la agricultura y la industria, los obreros usaron el campo de béisbol como espacio para organizarse en pro de los derechos y la justicia.

"'¡Pleibol!' presenta historias de las grandes ligas, pero se basa sobre todo en las comunidades y en la realidad de a quiénes les permitían jugar pelota y dónde", dijo Margaret Salazar-Porzio, conservadora en la División de Cultura y Vida Comunitaria del museo. "La historia que contamos muestra cómo las comunidades latinas jugaron, celebraron y cambiaron el juego".

En 2018, los jugadores latinos constituyeron casi el 30% de los 877 puestos en la nómina de las grandes ligas, y hay latinos cazatalentos, managers y hasta dueños de equipos de las Grandes Ligas de Béisbol. "¡Pleibol!" se enfoca en la manera en que los precursores latinos y latinas cambiaron el juego nacionalmente en las grandes ligas y localmente en sus comunidades. Los objetos exhibidos van desde el casco de bateo de Roberto Clemente (que ha estado en las colecciones del Smithsonian desde 1981) hasta la gastada camiseta de Pedro Martínez, de los Mets de Nueva York, y la chaqueta del equipo de Linda Alvarado, copropietaria de los Rockies de Colorado, y también artículos únicos como el uniforme de niña de Marge Villa, exaltada al Salón de la Fama Nacional del Béisbol, antes de que se convirtiera en una de las pocas latinas en jugar en la Liga Femenina de Béisbol Profesional de los Estados Unidos (All-American Girls Professional Baseball League). Estos artefactos se exhibirán junto con obras de arte, álbumes de recortes, camisetas de equipos de béisbol y de ligas comunitarias hechas a mano, que demuestran la importancia del béisbol en la vida cotidiana de las familias latinas. Muchos de estos objetos son nuevos en las colecciones del museo y nunca se habían exhibido.

La exposición itinerante permitirá a las instituciones anfitrionas destacar historias locales a través de la inclusion de objetos de sus colecciones.

"¡Pleibol! In the Barrios and the Big Leagues/En los barrios y las grandes ligas" es posible gracias a la colaboración estrecha con más de 30 socios en 14 estados, Washington, D.C., y Puerto Rico para dar visibilidad a historias de la comunidad latina a través del béisbol. En una serie de eventos de colección y preservación durante cuatro años (2015–2018), los conservadores del Smithsonian recorrieron el país y colaboraron con socios locales para documentar y preservar historias del béisbol en el corazón de las comunidades latinas.

Entre los colaboradores están la Biblioteca John M. Pfau en la Universidad Estatal de California en San Bernardino, California; el Instituto de Culturas Texanas en la Universidad de Texas en San Antonio, Texas; el Kansas City Museum; La Plaza de Cultura y Artes, Los Ángeles; la Universidad de Syracuse, La Casita Cultural Center, en Syracuse, Nueva York, y muchos otros.

La exposición está organizada por el Museo Nacional de Historia Americana en colaboración con SITES. Recibió el generoso apoyo de Cordoba Corp. y apoyo federal del Fondo de Iniciativas Latino, administrado por el Centro Latino Smithsonian.

SITES ha compartido la riqueza de colecciones y programas de investigación del Smithsonian con millones de personas fuera de Washington, D.C., desde hace más de 65 años. Para información sobre la gira y los horarios, visite sites.si.edu.

Mediante colecciones incomparables, una investigación rigurosa y un contacto dinámico con el público, el Museo Nacional de Historia Americana explora la complejidad y la riqueza infinitas de la historia de los Estados Unidos. Ayuda a las personas a entender el pasado con el fin de darle sentido al presente y moldear un futuro más humano. El museo está en la Avenida Constitution del N.W., entre las calles 12 y 14, y abre todos los días de 10 a.m. a 5:30 p.m. (cierra los 25 de diciembre). La entrada es gratis. Para más información, visite http://americanhistory.si.edu. Para información sobre el Smithsonian, el público puede llamar al (202) 633-1000.

