¿POR QUÉ DESARROLLAN LOS NIÑOS DIABETES TIPO 2? EL NIH DESTINA UNA SUBVENCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE $4.1 MILLONES A MONTEFIORE EINSTEIN

Los investigadores evaluarán factores de riesgo biológicos y sociales para niños y adolescentes de poblaciones históricamente marginadas del Bronx, dentro de un estudio de ámbito nacional.

NUEVA YORK, 18 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- La diabetes tipo 2 (DT2) está aumentando entre los niños de EE.UU. La cantidad de menores de 20 años que viven con la enfermedad casi se duplicó entre 2001 y 2017 y, sin embargo –aparte del incremento en la obesidad infantil– las razones de este preocupante pico no están claras. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), integrado en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), ha concedido al Children's Hospital at Montefiore (CHAM) y a Albert Einstein College of Medicine una subvención de $4.1 millones, por un periodo de seis años, para identificar los factores biológicos y sociales que llevan a niños y adolescentes a desarrollar ese trastorno.

"Los niños a los que servimos enfrentan una profunda problemática social que puede contribuir a las altas tasas de diabetes tipo 2 en el Bronx", comenta Carmen R. Isasi, MD, Ph.D. , profesora de epidemiología y salud poblacional y pediatría en Einstein, directora adjunta de New York Regional Center for Diabetes Translational Research , e investigadora principal del centro CHAM/Einstein. "Este estudio nos ayudará a identificar otros factores, aparte de la obesidad, como la inseguridad alimentaria y la vivienda, y también otros de índole social que podrían estar contribuyendo a las altas tasas de incidencia de DT2 entre los niños de nuestra comunidad".

Un gran estudio del NIDDK inscribirá a 3,000 niños de poblaciones de minorías raciales y étnicas en 15 centros clínicos de todo el país para comprender mejor cuáles son los factores que realmente afectan al desarrollo de la afección. En el estudio se inscribirán a 250 niños de entre 9 y 14 años con sobrepeso u obesidad de CHAM y Einstein. Los investigadores de Montefiore Einstein fueron seleccionados no solo por su trayectoria de investigación en poblaciones hispanas y latinas sino porque el Bronx es uno de los condados con mayor diversidad racial y étnica del país; además, tiene altas tasas de trastornos metabólicos infantiles relacionados con la obesidad, y es un área donde existen factores sociales y económicos adversos que contribuyen a la inequidad en la salud.

La DT2 inhibe la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en la sangre. Con el paso del tiempo, los altos niveles de azúcar en la sangre pueden dañar los órganos de todo el cuerpo, lo que lleva a graves problemas de salud como enfermedades cardíacas, pérdida de visión y enfermedades renales. La DT2 se puede controlar con éxito y, a veces, incluso revertir, con modificaciones en la dieta y el estilo de vida. Pero los obstáculos socioeconómicos, como la falta de acceso a alimentos saludables y los ambientes inseguros, pueden interferir en la capacidad del individuo para prevenir o controlar la afección.

Los investigadores se reunirán con los niños anualmente durante cuatro años para evaluar sus niveles de azúcar en la sangre y monitorizar su salud general. Los datos recogidos en los 15 centros clínicos se analizarán para buscar, específicamente, factores que puedan estimular el paso de la prediabetes a la DT2 durante la pubertad, un periodo particularmente complejo para regular el azúcar en la sangre. El escenario ideal es que los datos agregados hagan aflorar factores previamente no reconocidos que contribuyan al riesgo de DT2 en jóvenes, y ayudarán a los médicos a reconocer a los niños con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

"Esperamos que nuestra participación en este estudio saque a la luz la compleja naturaleza de la diabetes tipo 2 para que se puedan dirigir más recursos con los que abordar tanto la atención clínica como los factores sociales", dice la Dra. Isasi. "Nuestro objetivo es ayudar a generar unas guías basadas en evidencias para los pediatras, de modo que los niños en mayor riesgo puedan recibir el apoyo médico y social necesario para prevenir el desarrollo de la enfermedad".

La subvención se titula, "Determinantes metabólicos, conductuales y sociales de la DT2 en jóvenes". ( 1U01DK134988-01 ).

