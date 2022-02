"Prêmio Sunhak da Paz de 2022 tem como foco a equidade da vacina"

- "Professora Dame Sarah Catherine Gilbert (desenvolvedora da vacina AstraZeneca) e Gavi, a Aliança Global de Vacinas, são selecionadas como ganhadoras"

SEUL, Coreia do Sul, 7 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/-- Em 7 de fevereiro de 2022, o Comitê do Prêmio Sunhak da Paz (presidente José Manuel Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia) anunciará que as ganhadoras do Prêmio Sunhak da Paz de 2022 são Dame Sarah Catherine Gilbert (59 anos), professora de vacinologia da Universidade de Oxford, e a Gavi, a Aliança Global de Vacinas.