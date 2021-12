"PrEP También es Para las Mujeres" anima a las mujeres de Nueva York a tomar el control de su salud y su futuro

PrEP También es Para las Mujeres educa y anima a las mujeres a tomar el control de su salud. El video nuevo y poderoso presenta testimonios reales de mujeres de Nueva York que toman PrEP una vez al día para controlar su salud, proteger sus cuerpos y darles tranquilidad.

Declaración de Kim Sanders, Vicepresidente de Educación y Capacitación, Planned Parenthood of Greater New York:

PrEP les da a nuestras madres, hermanas e hijas la libertad de determinar los resultados de su salud y su futuro de una manera segura, asequible y manejable. PrEP También es Para las Mujeres tiene como objetivo romper los sesgos dañinos que, durante demasiado tiempo, han ignorado las necesidades de las mujeres Negras y Latinas y las personas de color que corren un mayor riesgo de exposición al VIH. Todos los días en Planned Parenthood of Greater New York, nuestros educadores y proveedores de salud brindan a las personas las herramientas y el conocimiento que necesitan para vivir una vida larga, feliz y empoderada. PrEP es otro camino hacia la autonomía corporal personal.

PrEP es una píldora que puede reducir el riesgo de contraer el VIH a través del sexo en más de un 90% si se toma a diario. PrEP no previene el embarazo ni otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como la gonorrea y la clamidia. Los condones, junto con PrEP, ayudan a evitar la propagación de otras ITS y brindan a ambas personas una protección adicional contra el VIH.

Planned Parenthood of Greater New York ofrece PrEP y otros servicios de atención a la salud sexual y reproductiva a cualquier persona que entra por nuestras puertas, independientemente de su edad, orientación sexual, identidad o expresión de género, estatus de inmigración o capacidad de pago. Obtén más información en www.ppgreaterny.org.

