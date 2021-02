« Quick Nick » teste le prototype Battista alors que le développement de l'hypercar s'accélère

Depuis le lancement du projet de la Battista, Heidfeld joue un rôle majeur dans son développement. En 2019, il a rencontré pour la première fois les concepteurs et les ingénieurs d'Automobili Pininfarina. Il leur a présenté pour la première fois son avis sur l'ergonomie du prototype physique - et non pas virtuel - du véhicule. Peu de temps après, Nick a pris place dans un simulateur dynamique de pointe en Italie, avec pour mission d'aider à mettre au point la configuration dynamique de l'hypercar 100 % électrique à transmission intégrale de 1 900 ch.

Ses connaissances inégalées et plus de 25 ans d'expérience dans le sport automobile à haut niveau contribuent à affiner les réglages du châssis et de procéder à l'étalonnage du logiciel de la Battista, avant le lancement de la production en série de l'hypercar en Italie, à l'été 2021.

Nick Heidfeld a expliqué à ce sujet : « Tester la Battista pour la première fois sur circuit fut un grand moment. Comme le prototype est à un stade avancé de développement, nous testons la Battista à environ 80 % de sa puissance potentielle, et ce niveau déjà, les performances et l'accélération dépassent tout ce que je pouvais imaginer. »

« Ce qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point la Battista est à l'aise sur circuit. Nous créons une hypercar pouvant être pilotée à toutes les vitesses. Mais, le contrôle dans les virages et la vitesse que nous avons obtenus ici à Nardò sont exceptionnels. Le contrôle de transmission et la vectorisation du couple fonctionnent à leur niveau minimum à ce stade de développement du prototype, et il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'adhérence. »

« C'était la première fois que je conduisais sur le circuit d'essais de Nardò. Avant de m'élancer, j'ai visionné des films d'images embarquées pour me familiariser avec son tracé. J'ai vite compris que cela ne servirait pas à grand chose, car l'accélération de la Battista dépasse même celle des voitures routières les plus rapides au monde. »

« Pour atteindre notre objectif visant à construire une hypercar qui peut être appréciée partout et dans toutes les conditions, nous développons la Battista avec deux combinaisons de pneumatiques. Le Pilot Sport Cup 2R de Michelin est notre pneumatique performance préféré et, combiné à une jante légère « Impulso », il offre une combinaison exceptionnelle d'adhérence et de sensations optimales, parfaite pour un circuit de course. »

« Je dois dire en toute honnêteté que conduire le prototype Battista a dépassé de loin mes attentes. Cela ne ressemble à aucun autre véhicule que j'ai conduit auparavant. J'ai hâte d'essayer la Battista hors du circuit, dans les virages et sur les routes de montagne. »

La Battista d'Automobili Pininfarina est la voiture homologuée pour la route la plus puissante jamais conçue et construite en Italie. Un maximum de 150 exemplaires de Battista seront produits de façon artisanale et personnalisée dans l'atelier Pininfarina SpA à Turin, Italie, et les premières voitures seront livrées aux clients dans le courant de l'année.

