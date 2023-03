"ROMANCE A LA VUELTA" DEBUTA EN AMERICA LATINA SOLO POR KANAL D DRAMA

El canal de las mejores historias turcas en español estrena la comedia romántica para las audiencias seguidoras del género turco en la región

MIAMI, 23 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Kanal D Drama el canal reconocido por presentar los impactantes dramas turcos totalmente doblados al español neutro, estrena la comedia romántica 'Romance a la vuelta' el 31de marzo a través del canal lineal y de la App de Kanal D Drama en América Latina y España.

Novela turca Romance a la Vuelta (Çatı Katı Aşk), sólo por Kanal D Drama

"Los estrenos de las mejores series turcas siguen desembarcando en América Latina, llenando la programación en español, y es que estas series son un fenómeno televisivo prácticamente sin precedentes en la región, un boom difícil de explicar", afirmó Francheska León de la Barra, VP de Mercadeo y Comunicaciones de Kanal D Drama. "Desde que Kanal D Drama aterrizó en Latinoamérica ha ido escalando peldaños poco a poco hasta encabezar los rankings de audiencia, superando a las producciones locales y fidelizando a una audiencia de seguidores, que se engancha con cada historia turca que estrenamos, por lo que seguiremos ofreciéndole lo que tanto aman y desean ver".

La emocionante trama de 'Romance a la vuelta' (Çatı Katı Aşk) se centra en la familia Yilmaz, cuya situación económica exige que pongan en alquiler el ático de su casa. Necesitan encontrar un nuevo inquilino para el ático, pero los aplicantes deben cumplir con las condiciones de la familia de no alquilar el departamento ni a solteros ni a estudiantes. El interés por la pieza de alquiler de los Yilmaz, hace que los protagonistas Ateş y Yasemin lleguen a un acuerdo, pues ambos están interesados en alquilar el ático, pero no cumplen con los requicitos impuestos por la familia. Y tras fracasar en el primer intento, los aplicantes Ateş y Yasemin, deciden asociarse, para no perder uno de los lugares más céntrico de la ciudad. El plan de la pareja parece funcionar, y la familia Yilmaz los acepta como sus nuevos inquilinos. Sin embargo, la decisión afectará la vida de Ayşen y Demir, dos miembros de la familia Yilmaz, que trabajan en el restaurante familiar ubicado en el primer piso de la propiedad. Así lo que comenzó como una mentira piadosa unirá en una amistad a cuatro personas de diferentes clases sociales y culturales. ¿Podrán el amor y la amistad salir triunfantes entre jovenes que son tan diferentes?

'Romance a la vuelta' es una producción de Mia Yapim, dirigida por Barış Yöş, y escrita por Saygın Delibaş y Fethi Kantarcı. La premier en Latinoamérica se verá por Kanal D Drama el próximo 31 de marzo de lunes a viernes a las 21:10 Colombia / 20:10 México / 23:10 Argentina. Además, se presentará en la app de Kanal D Drama en Latinoamérica y España con episodios de estreno diarios de lunes a viernes.

Para ver el tráiler visite: https://youtu.be/eHaKPTq41qc

Kanal D Drama es el primer canal 24/7 de dramas turcos propiedad de Kanal D International Networks, que actualmente llega a 15 países en tres continentes. Como resultado de una alianza estratégica entre Kanal D International y Thema América; ésta se encarga de manejar, operar y distribuir la señal en idioma español y la plataforma de streaming de Kanal D Drama en Estados Unidos, España, y América Latina. El canal cuenta además con otras versiones de Kanal D Drama en Albania, Francia y Kosovo.

Acerca de Thema América:

THEMA, una compañía del grupo Canal+, líder en la distribución de contenido temático y multicultural en todas las plataformas para MVPD (distribuidor multicanal de programación en video, por sus siglas en inglés); cuenta con un variado portafolio de más de 180 canales en todo el mundo. El portafolio de THEMA América, incluye entre otros: Kanal D Drama en asociación con Kanal D International; MEZZO Live HD; un canal del grupo Canal+; sirviendo a las comunidades Hispanas en EE.UU., los canales líderes de México, Once México y Canal 22 Internacional; y el canal dominicano Telemicro International, entre otros.

Acerca de Kanal D International:

Kanal D International es una empresa global de medios, especialista en contenido de máxima calidad, el equipo trabaja con algunos de los talentos más creativos del negocio, con un catálogo que contiene gran diversidad de atractiva programación, y títulos variados que abarcan: dramas, miniseries, novelas, programa, formatos, además de una amplia biblioteca de títulos. Con un enfoque innovador sobre proyectos creativos y la administración, Kanal D International llega a una audiencia extensa en más de 150 países y territorios, lo que incluye, Europa, Europa del Este, Latinoamérica, Norte América, África, Asia, MENA, península de los Balcanes y los países del Lejano Este.

