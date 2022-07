"Roraima tem tudo para ser a nova fronteira agrícola do Brasil", afirma Teresa

"Eu acredito no agro. Já mostrei isso na prefeitura de Boa Vista quando criamos a Secretaria de Agricultura e Assuntos Indígenas, a secretaria da melancia, da batata-doce, da soja, do milho e até do girassol. A gente acompanha cada etapa e não abandona o produtor. Planejamento e tecnologia são muito importantes no campo, assim como assistência técnica, crédito agrícola, titulação de terras, acesso a insumos e boas estradas. No nosso governo, o agro terá gestão. Todos terão seu lugar", garantiu Teresa.

Além disso, a pré-candidata destacou a importância que o agro tem para o Estado e para a economia do país e ressaltou ser possível fazer uma boa gestão, com a devida aplicação dos investimentos no setor, sem esbarrar em questões ambientais.

"O meio ambiente nunca foi impedimento para o agronegócio. Vamos investir tanto na agricultura familiar como nas grandes produções. Isso significa mais comida na mesa das nossas famílias, abertura de novos mercados e mais emprego e renda no campo, em todo o Estado", afirmou Teresa.

Teresa impulsionou agronegócio em Boa Vista com investimentos e assistência ténica

Nos anos em que esteve à frente do governo municipal, Teresa investiu muito no setor agrícola, proporcionando aos produtores facilidades para o plantio, como também forneceu os subsídios necessários, insumos e maquinários para que a agricultura familiar se desenvolvesse e se tornasse sustentável.

Em 2017, criou a Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAAI), tendo como principais destaques o Plano Municipal do Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a Patrulha Mecanizada, que ajudaram a desenvolver e fortalecer a agricultura familiar, impulsionar a produção, garantir o abastecimento de alimentos à população e promover renda aos que mais precisam.

Em pouco tempo, a SMAAI contribuiu com mais de 500 famílias através do PMDA, investimentos que garantiram o fornecimento de calcário, nitrogênio, fósforo, potássio, ureia e sementes para o plantio de 2 mil hectares de milho, soja, feijão, melão, melancia, batata-doce, macaxeira e hortaliças. Teresa investiu também nas comunidades indígenas de Boa Vista, ofertando maquinários, insumos, perfurando poços para irrigação, entregando gado e garantindo o acompanhamento ténico especializado.

Outro incentivo importante é a compra de mais da metade do que é produzido com a ajuda do poder público. Isso é mais um benefício para os pequenos e médios produtores, porque eles têm a garantia da venda dos seus alimentos que vão parar na mesa de mais de 44 mil crianças que estudam nas escolas da capital.

Atualmente, os agricultores de Boa Vista têm cerca de 50 maquinários à disposição, como: tratores, arados, coçadeiras, grades aradoras, distribuidor de adubo, colhedeira de milho, niveladoras, plantadeiras, encanteiradeira, dentre outros. Todas essas máquinas foram adquiridas durante a gestão de Teresa Surita, e, diariamente, atendem às demandas dos agricultores.

Todo esse trabalho, suporte e planejamento favoreceram o empreendedorismo rural e o surgimento de cooperativas, a exemplo da farinha da batata doce, que partiu de uma iniciativa de agricultoras do P.A Nova Amazônia. E também a pimenta Tay Tay, de indígenas produtores, que já é vendida em outras cidades da região norte, assim como a farinha da batata doce.

