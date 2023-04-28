Компания SANY Heavy Industry публикует доклад о корпоративной социальной ответственности

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SANY Group

Apr 28, 2023, 11:44 ET

ПЕКИН, 28 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания SANY Heavy Industry (далее "SANY", SSE: 600031), являющаяся одним из ведущих производителей тяжелого машинного оборудования в мире, опубликовала годовой отчет о корпоративной социальной ответственности за 2022 год, в котором приводится подробное описание успехов и достижений этой группы компаний в плане реализации стратегии и практических методик в области социальной ответственности, с особым упором на передачу опыта SANY другим компаниям с целью решения климатических проблем. Компания SANY, поддерживающая миссию "Качество меняет мир", остается верной своим стремлениям и прилагает максимум усилий для того, чтобы изменить мир к лучшему вместе со своими клиентами и партнерами.

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SANY DREAM
SANY DREAM

Придерживаясь стратегии "интеллектуальной цифровизации, электрификации и интернационализации", SANY последовательно совершенствует такие направления как корпоративное управление и эффективность управления рисками, стимулируя устойчивое развитие за счет технологических инноваций и достигая целевых показателей экологического регулирования с целью развития экологически чистой экономики.

SANY также продвигает цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития и достигает целей Китая по сокращению выбросов углерода и нейтрализации выбросов углерода, при этом повышая качество заботы о сотрудниках, уделяя особое внимание развитию талантов и активно инвестируя и участвуя в мероприятиях, посвященных социальному обеспечению.

"SANY всегда активно выполняет принятые на себя экономические, социальные и экологические обязательства для достижения устойчивого развития. В перспективе 2023 года мы продолжим использовать все доступные возможности и сотрудничать с нашими партнерами и всеми заинтересованными сторонами в целях поиска путей устойчивого развития, которые помогают решать проблемы глобального масштаба, создают большую ценность для сотрудников, акционеров и общества в целом, а также способствуют достижению глобальных целей в области устойчивого развития", – заявил Сян Венбо (Xiang Wenbo), председатель правления компании SANY Heavy Industry.

Интеллектуальная цифровизация, электрификация и интернационализация: глобальная перспектива развития SANY на период преобразования

В разработанной компанией SANY глобальной перспективе развития особое внимание уделяется использованию интеллектуальной цифровизации для достижения целей по уменьшению объема выброса углерода в два раза, стимулированию развития электрификации в целях реализации возможностей экологически чистой энергетики, а также ускорению реализации общемирового промышленного плана.

Эта группа компаний переходит от традиционных моделей производства и потребления к экологически чистым, энергосберегающим технологиям и принципам циклического развития. Стратегия интеллектуальной цифровизации SANY, приближающая будущее при помощи различных технологий обработки данных, обеспечивает этой компании лидерство в области технологического прогресса, особенно в секторе низкоуглеродной трансформации производства, в которую интегрируется оптимизация экологически чистых технологий для строительной техники и оборудования, включая технологии экологически чистой энергетики и водородной энергетики.

Кроме того, SANY укрепляет свою приверженность идее выделения большего количества ресурсов на расширение зарубежного рынка и сбытовой сети. Объем годовой выручки от зарубежных продаж за 2022 год составил 36,571 млрд юаней (5,3 млрд долларов США).

Укрепление корпоративного управления в целях содействия технологическим инновациям, устойчивому и экологически безопасному развитию, развитию человеческих ресурсов и социальной ответственности

Компания SANY создала стандартизированную и эффективную структуру управления рисками и внутреннего управления для достижения целей долгосрочного устойчивого развития, одновременно совершенствуя системы НИОКР, контроля качества и управления поставщиками с учетом принципов устойчивого развития, которые являются ключевым аспектом в области технологических процессов корпоративного управления.

В 2022 году SANY инвестировала 7,826 млрд юаней (1,13 млрд долларов США) в область исследований и разработок, что на 1,68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 9,78% от операционной выручки этой компании.

SANY внедряет экологически чистые производственные технологии с целью экономии ресурсов, ускорения процесса переработки и сокращения интенсивности загрязнения окружающей среды. В 2022 году эта компания инвестировала 3,22 млн юаней (466 673,31 долларов США) в проекты по разработке фотоэлектрических систем, вырабатывающих в среднем 900 000 кВт·ч в год, при этом совокупное потребление экологически чистой энергии SANY составляет 16,013 млн кВт·ч. Кроме того, SANY инвестировала более 140 млн юаней (20,29 млн долларов США) в борьбу с выбросами газов и сокращение выбросов ЛОС на 134,83 тонны.

Опираясь на человеческий фактор, SANY совершенствует свои системы обеспечения безопасности и контроля гигиены труда в целях обеспечения и поддержания благополучия и безопасности сотрудников и поставщиков. Кроме того, она организовала различные мероприятия для сотрудников в целях повышения степени вовлеченности и качества коммуникации, а также для создания более благоприятной среды с целью соблюдения баланса между работой и личной жизнью.

В 2022 году сотрудники SANY потратили на волонтерскую деятельность 687,4 часа. Общий объем инвестиций этой группы компаний в различные проекты социального обеспечения достиг 45,769 млн юаней (6,63 млн долларов США). Эти проекты включают в себя инициативы, направленные на борьбу с нищетой, ликвидацию последствий стихийных бедствий, а также обеспечение общественного благосостояния.

Для получения более подробной информации о группе компаний SANY Group, материнской компании SANY Heavy Industry. Посетите веб-сайт www.sanyglobal.com или следите за нашими новостями на Facebook или YouTube.

Контакты для прессы:

Иоланда (Yolanda), [email protected]
Горячая линия по вопросам продаж: +86-731-85835199

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2064939/SANY_Dream.mp4

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

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