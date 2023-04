SANY Heavy Industry publishes 2022 Corporate Social Responsibility Report (SANY Heavy Industry publica relatório 2022 de responsabilidade Social corporativa)

PEQUIM, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A SANY Heavy Industry ("SANY", SSE: 600031), fabricante líder global de maquinário pesado, publicou o relatório anual de Responsabilidade Social Corporativa (em inglês: Corporate Social Responsibility, CSR), detalhando o progresso e as realizações do grupo em estratégia e prática de responsabilidade social com maior ênfase no compartilhamento da experiência da SANY no enfrentamento dos desafios climáticos. Mantendo a missão de "Quality Changes the World", a SANY permanece fiel às suas aspirações e se esforça para construir um mundo melhor com seus clientes e parceiros.

Aderindo à estratégia de "digitalização inteligente, eletrificação e internacionalização", a SANY vem melhorando consistentemente a governança corporativa e a eficiência do gerenciamento de risco, impulsionando o desenvolvimento sustentável por meio de inovações tecnológicas e cumprindo as metas de governança ambiental para buscar a economia verde.

A SANY também está promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e alcançando os objetivos de pico de carbono e neutralização de carbono da China, cuidando melhor dos funcionários, concentrando-se no desenvolvimento de talentos e investindo ativamente e participando de eventos de bem-estar social.

"A SANY sempre cumpriu ativamente nossas responsabilidades econômicas, sociais e ambientais para alcançar o desenvolvimento sustentável. Olhando para 2023, continuaremos a aproveitar oportunidades e colaborar com nossos parceiros e todas as partes interessadas para explorar um caminho de desenvolvimento sustentável que enfrente os desafios globais, crie mais valor para os funcionários, acionistas e sociedade e contribua para alcançar as metas globais de desenvolvimento sustentável", disse Xiang Wenbo, presidente da SANY Heavy Industry.

Digitalização inteligente, eletrificação e internacionalização: roteiro global da SANY para o tempo transformador

O roteiro de desenvolvimento global da SANY enfatiza a alavancagem da digitalização inteligente para atingir as metas de "Carbono Duplo", promovendo o desenvolvimento de eletrificação para direcionar oportunidades de energia limpa, acelerando o layout industrial global.

O grupo está mudando os modelos convencionais de fabricação e consumo para um desenvolvimento verde, econômico e circular. Impulsionando o futuro com o poder dos dados, sua estratégia de digitalização inteligente está liderando o progresso tecnológico do setor, especialmente na área de transformação de baixo carbono do desenvolvimento de produtos, integrando otimização de tecnologia limpa para equipamentos de maquinários de construção, incluindo tecnologias de energia elétrica pura e de hidrogênio.

A SANY também está intensificando seu compromisso de alocar mais recursos na expansão do mercado externo e da rede de vendas. A empresa registrou uma receita anual de vendas internacionais de 36,571 bilhões de yuans (US$ 5,3 bilhões) em 2022.

Fortalecer a governança corporativa para promover inovação tecnológica, desenvolvimento sustentável e verde, desenvolvimento de pessoas e responsabilidade social

A SANY estabeleceu uma estrutura padronizada e eficaz de gerenciamento de risco e controle interno para alcançar o desenvolvimento sustentável de longo prazo, enquanto melhora os sistemas de P&D, controle de qualidade e gerenciamento de fornecedores com a sustentabilidade como a chave para os processos de governança corporativa.

Em 2022, a SANY investiu 7,826 bilhões de yuans (US$ 1,13 bilhão) em P&D, representando um aumento de 1,68% em relação ao ano anterior e respondendo por 9,78% de sua receita operacional.

A SANY está implementando tecnologias de produção limpa para conservar recursos, aumentar a reciclagem e reduzir a poluição ambiental. Em 2022, a empresa investiu 3,22 milhões de yuans (US$ 466.673,31) em projetos fotovoltaicos que geram uma média de 900.000 KWH anualmente, com um consumo total de energia limpa de 16,013 milhões de KWH. A SANY também investiu mais de 140 milhões de yuans (US$ 20,29 milhões) para controlar as emissões de gases e reduzir as emissões de VOCs em 134,83 toneladas.

Com base no toque humano, a SANY vem aprimorando seus sistemas de produção de segurança e gestão de saúde ocupacional para garantir e apoiar o bem-estar e a segurança de funcionários e fornecedores. Além disso, tem organizado diversos eventos para os colaboradores para promover o engajamento e a comunicação, além de criar um ambiente melhor para o trabalho e para a vida.

Em 2022, os funcionários da SANY completaram 687,4 horas de trabalho voluntário. O investimento total do grupo em vários projetos de bem-estar social atingiu 45,769 milhões de yuans (US$ 6,63 milhões), abrangendo iniciativas de redução da pobreza, auxílio a desastres e bem-estar público.

Para obter mais informações sobre o SANY Group, a empresa controladora da SANY Heavy Industry. acesse www.sanyglobal.com ou siga-nos no Facebook ou YouTube.

