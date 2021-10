'Se Joga no App' é mais uma promoção exclusiva da Ultragaz

SÃO PAULO, 5 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Ultragaz, empresa que atua com soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável, acaba de lançar mais uma promoção exclusiva para clientes que realizarem a compra no App Ultragaz (https://appultragaz.onelink.me/mv8K/6883079d).

Entre os dias 4 a 9 de outubro, o consumidor que fizer o pedido de recarga de botijões de 13kg ganhará R$ 15 reais de desconto. Cada cliente poderá fazer um pedido com até duas recargas e, para usufruir do benefício, basta adicionar o produto no carrinho e o desconto será aplicado automaticamente ao final da compra.

A campanha é válida para as praças atendidas pelo aplicativo da empresa, disponível para iOS e Android. Além da possibilidade de pedir botijões Ultragaz sem sair de casa e com diversas formas de pagamento, o App permite que o usuário possa acompanhar o pedido de forma online. Para saber as localidades contempladas e ter acesso ao regulamento da promoção, acesse o site www.ultragaz.com.br.

SOBRE A ULTRAGAZ

A Ultragaz, empresa que atua com soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável, é conhecida por ter em seu DNA a inovação. Presente há 83 anos no mercado, desenvolve soluções para diversos segmentos industriais e empresariais. Com o propósito de somar energias para mudar a vida das pessoas, hoje atende mais de 11 milhões de famílias brasileiras e 60 mil empresas em 22 estados.

As práticas ESG estão presentes em todas as áreas da Ultragaz, aliando soluções com baixo impacto ao meio ambiente à economia de recursos. A companhia aposta cada vez mais em transformação digital, com uma estratégia omnichannel, aprimorando a experiência de compra do consumidor.

Faz parte do Grupo Ultra, um dos maiores conglomerados empresariais brasileiros com atuação na distribuição de combustíveis (Ipiranga), na indústria de especialidades químicas (Oxiteno), no segmento de armazenagem para granéis líquidos (Ultracargo) e no setor de varejo farmacêutico (Extrafarma).

FONTE Ultragaz

