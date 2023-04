"Shenzhen Design" impulsiona o desenvolvimento urbano de alta qualidade

SHENZHEN, China, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Como uma cidade nascida com genes de design, a Shenzhen testemunhou um próspero setor criativo e de design desde que se tornou a ganhadora da UNESCO City of Design em 2008. Nos últimos quinze anos, a megacidade evoluiu de uma fábrica mundial para uma potência de manufatura em atualização e ainda mais para um centro internacional de inovação e criatividade. "Shenzhen Design" não só serviu como uma plataforma importante para a transformação e atualização industrial da cidade, mas também se tornou um novo motor de crescimento para seu desenvolvimento econômico de alta qualidade.

Após anos de acumulação e desenvolvimento, "Shenzhen Design" tornou-se um importante pioneiro e líder na mudança do jogo como líder industrial na China com visibilidade global.

O "City of Design" promove a visibilidade e a reputação da cidade

Com rápida urbanização e atividades comerciais em expansão, e com "design" funcionando no sangue, a Shenzhen viu seu setor de design emergir e se desenvolver rapidamente nos anos 1990. A cidade assumiu a liderança na implementação da estratégia de construir uma cidade por meio do desenvolvimento cultural e propôs construir uma "Cidade do Design" em 2003. Recebeu o título de "City of Design" da UNESCO em 2008, tornando-se a primeira cidade na China a ganhar esta honra.

Nos últimos anos, o Comitê do Partido Municipal de Shenzhen e o Shenzhen Municipal People's Government tomaram várias medidas, como apoio político, orientação da indústria e combinação de recursos, e não pouparam esforços para apoiar o desenvolvimento inovador do " Shenzhen Design", apresentando resultados notáveis. Atualmente, a cidade possui 33.000 entidades de serviços de design criativo, mais de 30 empresas de design listadas e mais de 220.000 designers. Sua criatividade cultural e receita de design excedem 1 trilhão de RMB, com design gráfico, design industrial e design em categorias de roupas, móveis e joias liderando o país.

Hoje, com a brilhante reputação de "City of Design", Shenzhen emergiu como uma cidade importante para jovens designers e pioneira do design em todo o mundo.

O "Shenzhen Design" injeta novo impulso para impulsionar a aceleração e atualização da indústria de manufatura

Shenzhen sempre atribuiu grande importância à inovação do design industrial e promoveu vigorosamente seu desenvolvimento de alta qualidade. Em 2012, Shenzhen lançou a primeira política local de design industrial na China. Nos 11 anos desde então, viu a receita anual de serviços profissionais em design industrial aumentar em 12 vezes, o que tem um impacto significativo na melhoria da qualidade e eficiência da indústria de manufatura.

Shenzhen sempre forneceu uma ampla plataforma e espaço de desenvolvimento para talentos de design inovadores em todo o mundo, integrando ainda mais seu design criativo com indústrias emergentes.

O "Shenzhen Design" ilumina a indústria da moda para ativar o motor de vitalidade.

A Shenzhen tornou-se uma das cidades mais desenvolvidas na indústria da moda da China, com uma produção econômica total classificada entre as melhores. Existem mais de 2.500 empresas de vestuário em Shenzhen, das quais mais de 90% são marcas independentes. Eles ocupam uma participação de mercado de mais de 60% em shoppings de primeira linha em cidades grandes e médias em todo o país, com vendas totais anuais de quase RMB 270 bilhões, representando 10% do total nacional.

Por trás dos dados impressionantes estão os 40 anos de rápido progresso na indústria de design de moda de Shenzhen. Como uma das indústrias high-end mais representativas, a indústria da moda não está apenas intimamente relacionada com as indústrias de manufatura e serviços, mas também requer pesados investimentos em pesquisa e desenvolvimento, bem como criatividade para injetar valor agregado ultra-alto em produtos.

Como uma importante plataforma para promover a imagem da cidade, liderando as tendências da moda, impulsionando o consumo de moda e promovendo o desenvolvimento industrial, a recém-realizada Shenzhen Fashion Week trouxe a característica inovadora e as vantagens tecnológicas da cidade. A Shenzhen Fashion Week sempre enfatizou a combinação de design e seu valor industrial. Nos últimos anos, as feiras durante a Semana de Moda de Shenzhen estão aumentando com o aumento da influência comercial, melhorando efetivamente a experiência do consumidor, ativando o consumo potencial e destacando o charme brilhante da moda de Shenzhen.

Após mais de quatro décadas de rápido desenvolvimento, a Shenzhen tornou-se uma cidade de alta tecnologia mundialmente conhecida. Nas principais áreas urbanas, Shenzhen adotou o uso de métodos de design urbano para criar características distintas, promover seu patrimônio cultural e criar uma imagem única da cidade.

Quinze anos de desenvolvimento é uma conquista frutífera e um novo ponto de partida para Shenzhen como "Cidade do Design". O "Design de Shenzhen" está sempre no caminho, avançando incansavelmente para o futuro.

FONTE Shenzhen Municipal People's Government

SOURCE Shenzhen Municipal People's Government