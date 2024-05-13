「稅務大師」Carlos Ramírez 連續三年舉辦美國稅務大會，這是西班牙裔稅務專業人士的重要活動

邁阿密和拉斯維加斯正準備舉辦西班牙裔社區最相關的稅務教育會議，今年大會特邀貴賓是前美國稅局局長 Charles P. Rettig 先生。

邁阿密2024年5月13日 /美通社/ -- @newconceptpr —— 被譽為「稅務大師」的拉丁美洲商業學院 LABITAX MBA、總裁兼創辦人Carlos Ramírez EA （註冊代理），也是稅務教育界經典人物，連續三年舉辦美國稅務大會。

Carlos Ramírez 畢生致力於完善這個大會，使其成為美國西班牙裔稅務界的知識中心。於 2024 年期間，將舉辦兩次美國稅務大會 ：第一次將於 6 月 5 日至 7 日在邁阿密會議中心舉行，第二次將於 9 月 18 日至 20 日在拉斯維加斯舉行，每次會議都會開創卓越和知識的新標準。

美國稅務大會創辦人 Carlos Ramírez EA

Carlos 來自厄瓜多爾基多，他的人生歷程見證 Carlos 的堅持和奉獻精神。他於 90 年代抵達美國，從有膽識的願望到實現傲人的實質成就，標誌著非凡蛻變的開始。面對時代的挑戰和有限的數碼資源，Carlos 謙遜且頑強地開始他的稅務之旅。憑藉他的專業知識、幾張表格、一台計數機、一台迷你便攜式影印機，以及堅定不移的成功意志， Carlos 走遍佛羅里達州大街小巷，為社區居民提供服務，協助他們管理稅務和報稅。啟始階段的工作充滿挑戰和挫折，但也鍛造他的專業品格，碩造他堅毅不屈的精神。每扇打開的門都極具價值，因為它為 Carlos 提供一個新的機會，讓他可以親自聯絡和了解每位納稅人的獨特問題，建立起互信互重的關係。這種親身和直接的方式不僅讓他能建立穩定的客戶群，更加深他對各個人士和家庭在稅務系統所面對的需求和困難的了解，最終驅使他開始不斷學習，引導他探索自己對稅務教育的熱情和承諾。

在稅務領域擁有超過三十年的經驗，MBA，NTPI，Carlos Ramírez EA是一位先驅，訓練和教育了數千位西班牙裔稅務專業人士，不屈不撓地分享他所有的知識和經驗。

2013 年，他成立了拉丁美洲商業學院 (簡稱 LABITAX) ，以響應西班牙裔社區對快速、簡易和直接地獲取稅務此等複雜主題所需的所有不斷發展的知識和資訊的需求。他曾經身為移民的體驗，讓他深入了解到拉丁裔人士在稅務領域所面臨的挑戰。這與他致力指導他們成為報稅員的承諾有關，從基本的報稅到最受讚譽的註冊代理 (EA) 職務。這個教育歷程不僅提升學生的專業技能，還使他們能夠在稅務職涯上有所進步，為他們提供必要的工具，以在競爭激烈且不斷發展的環境中蓬勃發展。

Carlos 斷言，學生的進步是他作為一名教育家的成效晴雨錶，正如他經常說的一句話：「我的首要目標是讓你們能在稅務行業功成名就。」他對學生的指導，培養了他們的自主性和自信心，讓他們不僅能確保自己有更安全的財務未來，更能透過為社區提供必要和資訊流通的服務作出重大貢獻。隨著這些專業人士的進步，他們將成為自己社區的中流砥柱，並成為複雜的美國稅務系統與西班牙裔人士之間的橋樑。Carlos 對教學的貢獻遠遠超過普通的課堂，他改變生活，並創造一個知識和賦權鏈。

Carlos Ramírez 在國內和國際稅務方面擁有個人和公司領域的專業知識，無可否認是稅務行業中的領導者，也是美國稅務大會的主持人。

Carlos Ramírez 說：「邁阿密的美國稅務大會是所有稅務專業人士，以及在此領域中追求卓越的人必須參加的活動，因為多位知名演講者將會出席此活動，例如前國稅局專員 Charles P. Rettig、Tom Gorczynski EA、專門從事聯邦稅務和身任國稅局代表的 USTCP，以及專門從事國際稅務諮詢的著名律師及會計師 Álvaro Acevedo Jr. 等。此外，與會者將能與優秀的專家交流，並與來自全國各地的同事建立穩固的關係。今年 9 月，我們首次將美國稅務大會引介到西海岸的拉斯維加斯。」

他持續教育拉丁裔的承諾使他創建一個名為 911TaxPro 的 Facebook 群組， 該群組由 8,000 多名稅務專業人員組成，以及一個 YouTube 頻道 @CarlosRamirezEA，該頻道擁有超過 167,000 名訂閱者，以及超過 2000 萬總觀看次數。Carlos Ramírez 除了是一位註冊代理外，更擁有工商管理碩士學位、會計學學士學位，並且是 NAEA 和 NATP 的成員，結合他的學術經驗與對社區的顯著承諾，證明知識就是力量，教育是在任何領域中成功的關鍵。

Carlos Ramírez 先生簡介

他是一位著名的註冊代理 (EA)，擁有工商管理碩士學位和會計學學士學位，在稅務領域擁有超過 30 年專業經驗。他是拉丁美洲商業學院 (Labitax) 和美國稅務大會的總裁兼創辦人。Carlos 擁有豐富的學術背景，以在國內和國際個人和企業稅收領域的專業知識而聞名。他的工作和積極參與 NAEA 和 NATP 等專業組織，彰顯他對持續教育的承諾。他的 YouTube 頻道擴大他對西班牙裔社區的影響，該頻道擁有超過 16.7 萬訂閱者和超過 2000 萬次觀看次數。欲了解更多資訊，請瀏覽 @CarlosRamirezEA。

關於美國稅務大會

這是對美國拉丁裔而言最重要的稅務會議。連續三年由 Carlos Ramírez EA 主辦，這位專家在國內和國際稅務方面擁有三十多年專業經驗。這次活動讓專業人士、專家和行業領袖聚首一堂，共同討論、分析並分享與國內和國家層面稅務相關的最新趨勢、法例及最佳實踐。欲了解更多資訊，請瀏覽：@usataxconvention

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